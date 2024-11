Gwiazda reprezentacji Francji skazana. Poważny wyrok Wissama Ben Yeddera

Francuski piłkarz Wissam Ben Yedder, który do końca poprzedniego sezonu bronił barw AS Monaco, został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu za napaść seksualną. 34-latek będzie musiał też wypłacić ofierze pięć tysięcy euro odszkodowania. Francuz został także pozbawiony prawa jazdy na pół roku, ponieważ prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Do tego się przyznał, natomiast tłumaczył, że wypił na tyle dużo, że nie pamięta innych zarzucanych mu czynów, do których miało dojść we wrześniu na Lazurowym Wybrzeżu, właśnie w samochodzie.

Prokuratorzy starali się o dwa i pół roku pozbawienia wolności, w tym tylko 18 miesięcy w zawieszeniu. Do tego pełnomocnik ofiary podkreślał, że kobieta, która przeżyła szok, domagała się 25 tysięcy euro odszkodowania.

Sąd w Nicei zalecił również piłkarzowi kontynuowanie terapii dla osób uzależnionych od używek, którą rozpoczął po aresztowaniu.

Kim jest Wissem Ben Yedder?

W minionym sezonie Ben Yedder miał 16 bramek i trzy asysty dla AS Monaco we francuskiej ekstraklasie i przyczynił się do wywalczenia tytułu wicemistrzowskiego. Łącznie przez pięć lat gry w barwach drużyny z Księstwa zdobył 118 goli w 201 występach. W klubowej klasyfikacji wszech czasów wyprzedza go tylko Argentyńczyk Delio Onnis - 223 gole.

W reprezentacji Francji rozegrał 19 meczów, ostatni w czerwcu 2022 roku. Strzelił trzy bramki.