Naprawdę tak wygląda ciało 33-letniej Radwańskiej. Patrząc na te zdjęcia, można stracić zmysły. Posągowa figura

Urszula Radwańska od wielu lat cieszy się sympatią kibiców, choć ostatnie sezony w jej wykonaniu są dalekie od satysfakcjonujących. W 2023 roku krakowianka przegrywała we wczesnych rundach turniejów ITF i jest obecnie na odległym 463. miejscu w rankingu WTA. Mimo to, nie traci nadziei na powrót do najwyższej formy, która pozwalała jej być nawet 29. rakietą świata. Promyczkiem nadziei może być ostatni występ w tym roku - udało jej się osiągnąć półfinał imprezy ITF 60 w Calgary. Później Radwańska skupiła się na odpoczynku, ale już wznowiła przygotowania do nowego sezonu. I wymówką nie są nawet urodziny, które obchodzi 7 grudnia!

Dzień po Mikołajkach młodsza ze słynnych sióstr kończy 33 lata. Jednak właśnie w wigilię urodzin pochwaliła się początkiem przygotowań do nowego sezonu, które rozpoczęła w słynnej tenisowej akademii Piattiego. We włoskiej Bordigherze może cieszyć się znacznie lepszą pogodą niż w Polsce, ale i tak nie są to letnie warunki. A te Radwańska wyjątkowo uwielbia, co można zauważyć chociażby przeglądając jej media społecznościowe. Tenisistka chętnie dzieli się gorącymi zdjęciami, które wprawiają fanów w osłupienie.

Po figurze świeżo upieczonej 33-latki zdecydowanie nie widać ani upływu lat, ani spadku formy. Ciężkie treningi przynoszą efekt i takiego ciała można jej tylko pozazdrościć. Najgorętsze i najlepsze zdjęcia Radwańskiej znajdziesz w powyższej galerii.