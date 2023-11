Dzięki Radwańskiej poczuliśmy lato w przededniu zimy. Tym gorącym zdjęciem roztopiłaby śnieg w Polsce, ciało modelki

W wielu polskich domach zaczyna się powoli świąteczne szaleństwo. Sprzyja temu zimowa aura, która od kilku dni opanowała Polskę. Końcówka listopada przyniosła pierwszy śnieg, co zdecydowanie przyspieszyło odliczanie do świąt Bożego Narodzenia. Nieco inaczej ma się sprawa z tenisistkami, które dopiero niedawno zakończyły sezon. Większość z nich udała się na zasłużone wakacje, a głównym kierunkiem były ciepłe kraje. Tak postąpiła m.in. Urszula Radwańska. Młodsza z popularnych tenisowych sióstr wybrała się do Sri Lanki, gdzie mogła cieszyć się iście letnią pogodą. To sprzyjało wylegiwaniu się na plaży, z czego chętnie korzystała.

Urszula Radwańska na gorącym zdjęciu. Ciało modelki!

Wszystko, co dobre, ma jednak swój koniec. Tak też jest z wakacjami, a Radwańska zebrała się już ze Sri Lanki. Zanim to jednak zrobiła, postanowiła nacieszyć się ostatnimi chwilami na tamtejszej plaży. Teraz przez pewien czas nie będzie mogła opalać się przy 30-stopniowym upale, a także czeka ją początek przygotowań do nowego sezonu. Tuż przed tym udało jej się odpowiednio zadbać o opaleniznę. Ostatnie wakacyjne zdjęcie krakowianki robi duże wrażenie!

"Ostatni dzień tutaj" - poinformowała 32-letnia tenisistka za pośrednictwem Instastories. W żółtym letnim stroju łapała ostatnie promienie słońca na lankijskim brzegu. Wzrok przykuwała jej nienaganna sylwetka. Na plaży od razu widać efekty wymagających treningów! Te rozpoczną się już niedługo, ale najpierw Radwańską czeka klimatyczny szok. Z tropikalnej Sri Lanki wróci do zimowej Polski, gdzie temperatura spadła poniżej 0.