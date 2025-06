Kamil Grosicki zakończył reprezentacyjną karierę. Tak podziękował mu świat sportu. Fala pięknych słów

Polska – Mołdawia: Wzruszające pożegnanie Kamila Grosickiego

Polska kontynuuje walkę o mistrzostwa świata. Podczas czerwcowego spotkania Biało-czerwoni zagrają z Finlandią. Zanim jednak do tego dojdzie, Michał Probierz skorzystał z wolnego okienka i zorganizował spotkanie towarzyskie. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie Biało-czerwoni zagrali z Mołdawią. Niestety, jeszcze przed spotkaniem nad obiektem potężnie się rozpadało. Kilkanaście minut przed meczem dziennikarze i eksperci ukrywali się już pod parasolami.

Niewykluczone, że to niebo zapłakało, tak jak wielu kibiców, nad zakończeniem kariery Kamila Grosickiego. Dla polskiego pomocnika to było ostatnie, 95. starcie w przygodzie z kadrą narodową. „Grosik” opuścił boisko w 31. minucie w wyjątkowych okolicznościach. Chwilę wcześniej bramkę dla Biało-czerwonych zdobył Matty Cash.

Kamil Grosicki, schodząc z boiska długo się uśmiechał. W pewnym momencie jednak nie wytrzymał i przytulając rodzinę i bliskich w jego oczach pojawiły się łzy ogromnego wzruszenia. Trudno się mu dziwić! Przez 17 lat tworzył historię reprezentacji Polski. Wziął udział w trzech mistrzostwach Europy i dwóch mistrzostwach świata.

Pożegnanie Grosickiego. Tak podziękował mu świat sportu

- Dzięki. Za całą karierę reprezentacyjną. Znaczącą i znaczoną awansami na wielkie turnieje. Dzięki za emocje, asysty i bramki. To sztuka ze sceny zejść niepokonanym i w tak przyzwoitej formie. Powodzenia - napisał dziennikarz Adam Godlewski.

- Kamil Grosicki schodzący z uśmiechem na ustach. Dumny z osiągnięć w kadrze. Zrobił duuużo dobrego przez te lata. Ikoniczna postać w XXI w. Trzeba mu podziękować za wszystko - dziennikarz Marcin Jaz.

- Będzie brakowało tych zewnętrzeniaczków - napisał Radosław Nawrot.

- Dzięki Grosik. Pięknie kończy Kamil Grosicki reprezentacyjną karierę - napisał Tomasz Kalemba.

- Za bukaresztański rajd w stylu Maradony, za magicznego zewnętrzniaka we Frankfurcie, za asystę z Portugalią, która pozwoliła uwierzyć w awans do półfinału Euro i za najgorsze dośrodkowanie ever w Glasgow... Za to wszystko Kamilowi Grosickiemu należy się wielkie... DZIĘKUJEMY - dodał Sebastian Staszewski.