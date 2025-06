Michał Probierz o tym, co wyszło z Mołdawią. To trzeba zmienić na Finlandię

O pożegnaniu Kamila Grosickiego:

- Zapamiętam dokładnie to samo: pożegnanie Grosika - powiedział Jakub Kamiński w rozmowie w TVP Sport. - To legenda naszej reprezentacji. Fajnie, że mogłem być na tym pożegnaniu. Podobna pozycja, idol z dzieciństwa. Fajnie, że mogłem go tutaj pożegnać. To był dobry sprawdzian. Mam nadzieję, że to samo pokażemy we wtorek i że zdobędziemy tam trzy punkty - zaznaczył pomocnik kadry.

O tym, co poprawić na Finlandię

- Zdecydowanie musimy dać więcej z Finlandią - podkreślił Kamiński w TVP Sport. - Wiadomo też, że to będzie mecz o stawkę, więc inaczej to będzie wyglądało. Dzisiaj pograliśmy, złapaliśmy ten rytm i ustawienie. więc mam nadzieję, że jeszcze lepiej to będzie wyglądało we wtorek - przekonywał skrzydłowy Wolfsburga.

- O pracy nad golem w kadrze

- Szkoda, że nie udało mi się dzisiaj strzelić - nie mógł odżałować Kamiński w TVP Sport. - Nie ukrywam też. że na tym zgrupowaniu mocno z trenerem Probierzem pracowaliśmy nad tym, żeby mnie tutaj odblokować, bo dawno nie strzeliłem bramki, ale za to mam łatwą asystę do Bartka. Super uderzył, ale szkoda, że mi się nie udało, bo pracuję na tę bramkę, żeby w końcu ona wpadła. Mam nadzieję, że we wtorek wpadnie - wyznał polski pomocnik.

Polska – Mołdawia 2:0

Bramki:

1:0 Cash 29. min, 2:0 Slisz 87. min

Sędziował: David Dickinson (Szkocja). Widzów: 36357

Polska: Bułka – Skrzypczak, Bednarek (46. Walukiewicz), Kiwior – Cash (59. Frankowski), Slisz, Szymański (46. Bogusz), Moder, Zalewski (59. Kamiński)– Buksa (74. Piątek), Grosicki (31. Świderski)

Mołdawia: Avram – Cojocaru (78. Perciun), Posmac, Babohło, Mudrac – Caimacov (86. Damascan), Rata (78. Stina), Motpan Ż (58. Platica), Ionita Ż (65. Bodisteanu), Reabciuk – Nicolaescu (65. Postolachi)

Reprezentacja Polski pokonała 2:0 Mołdawię w meczu towarzyskim, który rozegrano na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Pomocnik Wolfsburga Jakub Kamiński dał dobrą zmianę, ale znów nie strzelił gola. Po spotkaniu mówił o szukaniu bramki w kadrze. Zwrócił uwagę na to, co polska kadra powinna poprawić przed wtorkowym meczem z Finlandią w eliminacjach MŚ 2026.

Matty Cash z pierwszym golem dla Polski od prawie dwóch lat! ⚽️ POCAŁOWAŁ GODŁO 🤩 🔴📲 Oglądaj Polska 🆚 Mołdawia ▶️ https://t.co/9Rt1a0Cb4H pic.twitter.com/pQXyyu2PSj— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 6, 2025