Iga Świątek zarobiła w 2023 roku kokosy, ale musiała uznać wyższość wielkiej rywalki. Rewolucja w sporcie kobiet

Iga Świątek ma za sobą kolejny znakomity rok, który zwieńczyła triumfem w WTA Finals i odzyskaniem prowadzenia w światowym rankingu. Polka rzutem na taśmę wyprzedziła Arynę Sabalenkę, która zdetronizowała ją po US Open. Ich rywalizacja była ozdobą całego sezonu, ale to raszynianka okazała się lepsza. Znajduje to odzwierciedlenie także w zestawieniu zarobków na korcie za 2023 rok. Świątek otwiera tę listę z astronomiczną kwotą 9,86 miliona dolarów, na którą składa się przede wszystkim wypłata za komplet zwycięstw w WTA Finals (ponad 3 mln). Druga Aryna Sabalenka zarobiła 8,2 mln, a trzecia Coco Gauff 6,7 mln dol. Mimo to, Polka wcale nie jest najlepiej opłacaną tenisistką tego roku po uwzględnieniu wszystkich kryteriów!

Iga Świątek zarobiła kokosy, ale bank rozbiła jej wielka rywalka

Portal "Sportico" przygotował listę najlepiej zarabiających sportsmenek 2023 roku, biorąc pod uwagę więcej czynników, m.in. kontrakty sponsorskie. I to właśnie pozakortowe sprawy sprawiły, że Świątek musiała uznać biznesową wyższość Coco Gauff. Amerykańska triumfatorka US Open otwiera ranking z kwotą 22,7 mln dol., a polska zwyciężczyni Roland Garros jest tuż za nią z 21,9 mln. Tenisistki całkowicie zdominowały czołówkę tego zestawienia, jednak podium zamyka... narciarka Eileen Gu (20 mln). Takie wyniki oznaczają też rewolucję po 20 latach!

Po raz pierwszy od dwóch dekad najlepiej opłacaną sportsmenką nie jest ani Naomi Osaka, ani Maria Szarapowa, ani Serena Williams. Tenis pozostał na szczycie w postaci Gauff i Świątek, a na dalszych pozycjach znajdują się też: Emma Raducanu (4. miejsce, 16,2 mln), Osaka (5., 15 mln), Sabalenka (6., 12,2 mln), Jelena Rybakina (7., 9,5 mln) i Jessica Pegula (8., 9 mln). Dopiero na miejscach 9-10 są kolejne przedstawicielki innych dyscyplin poza Gu - gimnastyczka Simone Biles i golfistka Nelly Korda.