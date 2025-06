Spis treści

O pożegnaniu Kamila Grosickiego

- Miałm jeszcze sytuację i szkoda, że nie zdobył bramki - powiedział trener Michał Probierz w TVP Sport. - To na pewno byłoby dla niego bardzo fajne. Gratuluję mu takiej naprawdę dobrej kariery. To było takie pokazanie dla innych, że można tą karierę dobrze pokierować i życzę mu z całego serca powodzenia.

O postawie w meczu z Mołdawią

- Jestem zły, bo nie tak sobie wyobrażaliśmy też zmiany - wyznał Probierz w TVP Sport. - To nam już bardzo dużo zmieniło, bo Janek Bednarek i Sebastian Szymański mieli nie schodzić w przerwie. Wiedzieliśmy, że też w środku chcemy pozmieniać. Jakuba Modera chcieliśmy zdjąć, a tu nie było możliwości, a Nikolę Zalewskiego i Matty Casha też chcieliśmy oszczędzić. Po raz kolejny nie wykorzystujemy sytuacji i to jest najgorsze, bo mógł ten mecz być zupełnie spokojny. Mogliśmy mieć dwie, trzy bramki i wtedy utrzymać się przy piłce, a sami sobie wprowadziliśmy nerwówkę, bo był taki moment przez dziesięć minut, że wybijaliśmy tylko piłkę. Ważne, że wygraliśmy, że nie straciliśmy bramki i teraz przygotowujemy się już na mecz eliminacyjny, który jest dla nas bardzo istotny.

O nieskuteczności Jakuba Kamińskiego

- Na pewno dzisiaj też trochę inaczej graliśmy, bo chcieliśmy częściej trochę zagrać w defensywie i popróbować jak to będzie wyglądało, jeżeli będziemy w tym niższym ustawieniu - wyjaśniał Probierz w TVP Sport. - Na pewno w drugiej połowie ta jedna sytuacja, która miała miejsce, to nie możemy tak łatwo dopuścić do sytuacji. Zależało nam na tym, żeby te fazy meczu były różne. Jeszcze musimy dłużej się trochę utrzymać przy piłce. Za szybko chcemy te decydujące podanie dać i to w wielu elementach. Jak ktoś wchodzi, to później chce zrobić coś ponad. Mam nadzieję, że Kamiński wreszcie strzeli tego gola, bo już ma naprawdę takie sytuacje. Dzisiaj też miał po raz kolejny. Będziemy ćwiczyć dalej nad tym, żeby je wykorzystywał.

O debiucie Mateusza Skrzypczaka

- Można określić pozytywnie jego debiut - wyznał Probierz w TVP Sport. - Nieprzypadkowo zdobył mistrza i trzecie miejsce przez te dwa lata, będąc jednym z podstawowych zawodników. Na pewno musi się nauczyć takiej piłki, bo jest ona trochę inna. Mam nadzieję, że zrobi kolejny krok do tego, żeby to wyjść. Na pewno żałuję, że nie mógł wejść Oskar Repka, ale nie było możliwości, bo te zmiany, które musieliśmy zrobić trochę to zmieniły.

Polska – Mołdawia 2:0

Bramki:

1:0 Cash 29. min, 2:0 Slisz 87. min

Sędziował: David Dickinson (Szkocja). Widzów: 36357

Polska: Bułka – Skrzypczak, Bednarek (46. Walukiewicz), Kiwior – Cash (59. Frankowski), Slisz, Szymański (46. Bogusz), Moder, Zalewski (59. Kamiński)– Buksa (74. Piątek), Grosicki (31. Świderski)

Mołdawia: Avram – Cojocaru (78. Perciun), Posmac, Babohło, Mudrac – Caimacov (86. Damascan), Rata (78. Stina), Motpan Ż (58. Platica), Ionita Ż (65. Bodisteanu), Reabciuk – Nicolaescu (65. Postolachi)

Wprawdzie reprezentacja Polski wygrała 2:0 z Mołdawią w meczu towarzyskim, ale nie było to porywające starcie. Bramki zdobyli Matty Cash i Bartosz Slisz. Trener Michał Probierz tłumaczył się z postawy podopiecznych. Wspomniał o tym, co potrzeba zmienieć w kontekście meczu z Finlandią w eliminacjach MŚ 2026.

