Pogromczyni Igi Świątek ofiarą obrzydliwego ataku! Aż nóż w kieszeni się otwiera. Oberwała także od Polaka

Iga Świątek jechała na Australian Open po zwycięstwo, ale już w 3. rundzie musiała uznać wyższość Lindy Noskovej. 19-letnia Czeszka wykazała się dużą odpornością psychiczną i sensacyjnie wygrała 3:6, 6:3, 6:4. Później wyeliminowała jeszcze Elinę Switolinę (ta skreczowała przy stanie 0:3 - red.) i awansowała do ćwierćfinału, w którym odpadła z inną Ukrainką - Dajaną Jastremską (3:6, 4:6). Świetny występ pozwolił Noskovej awansować na najwyższe w karierze 30. miejsce. Po krótkiej przerwie nastoletnia tenisistka wróciła do rywalizacji w Abu Zabi, gdzie pewnie przebrnęła kwalifikacje - pokonała w nich Wierę Zwonariową (6:4, 6:1) i Cristinę Bucsę (6:4, 7:6). Dzięki temu zagrała w głównej drabince, ale niespodziewanie odpadła już w 1. rundzie. Faworyzowana Noskova przegrała po zaciętym meczu z Sarą Torribes Tormo (3:6, 6:3, 3:6), co wywołało falę obrzydliwego hejtu. Pogromczyni Świątek z AO pokazała po meczu wstrząsające wiadomości, jakie otrzymała.

Noskova jest kolejną tenisistką, która nagłośniła problem "kibiców" biorących udział w zakładach bukmacherskich. Ci często wylewają swoją frustrację na zawodnikach za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie inaczej było z 19-latką po porażce w Abu Zabi. Czeszka pokazała co najmniej kilkanaście obrzydliwych wiadomości, jakie otrzymała. I to w różnych językach - m.in. czeskim, angielskim czy francuskim. Nie brakowało w nich wulgarnych wyzwisk i gróźb. Niestety, skrzynkę Noskovej zaatakował także Polak.

"Hej koleżanko, powiesz czemu jesteś taka? Nie chcesz pomóc polakowi co? Zapamietam to sobie, będę pamiętał, pamiętaj że pamiętam, pozdro [pisownia oryginalna]" - brzmiała wiadomość do Noskovej po polsku. Po nazwie użytkownika widać, że jest to osoba mocno związana z zakładami bukmacherskimi. I tak była to jedna z łagodniejszych wiadomości. W wielu z nich bez skrupułów obrażano tenisistkę, która na szczęście podeszła do tego z dystansem. "Perspektywa - przegrałaś mecz ❤️" - skomentowała zalew hejtu Noskova. Materiał okrasiła też radosnym utworem podbijającym internet pt. "Murder on the Dancefloor".