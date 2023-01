Stanowcza reakcja ws. skandalu podczas Australian Open. Zdecydowana decyzja władz, nie mogło być inaczej

Rosyjska flaga na trybunach

Do niemałego skandalu doszło już pierwszego dnia Australian Open. Cała sytuacja miała miejsce podczas spotkania Ukrainki Kateryny Baindl z reprezentującą Rosję Kamillą Rachimową. Po wyrównanym meczu do kolejnej rundy awansowała ostatecznie pierwsza z wymienionych zawodniczek, ale zdecydowanie więcej niż o samym meczu mówiło się o rosyjskiej fladze, którą rozwieszono na trybunach. Wg relacji ukraińskich kibiców mieli oni także wezwać ochronę, gdyż rosyjscy fani rzekomo szydzili z Baindl. Jak do tej pory nie potwierdzono jednak tych informacji.

Australian Open DRABINKA kobiet WYNIKI WTA Z KIM gra Iga Świątek TERMINARZ AO 2023

Interwencja ambasadora

W sprawie rosyjskiej flagi interweniował jednak ambasador ukraiński w Australii. Wasyl Myrosznyczenko wezwał organizatorów do natychmiastowej reakcji oraz należytego egzekwowania polityki „neutralnej flagi”. Przypomnijmy bowiem, że rosyjscy i białoruscy sportowcy otrzymali szansę gry w turnieju pod warunkiem, że nie będą występować pod flagami swoich państw. Najwyraźniej apel ambasadora przyniósł pożądany skutek. Australijskie władze tenisowe poinformowały we wtorkowy poranek czasu polskiego o zakazie wnoszenia na teren obiektu flag wyżej wymienionych państw. "Naszą początkową polityką było to, żeby fani mogli przynosić, ale nie mogli ich używać, jeśli powodują zakłócenia. Wczoraj mieliśmy incydent, w którym flaga została umieszczona w pobliżu kortu. Będziemy nadal pracować z zawodnikami i naszymi kibicami, aby zapewnić najlepsze możliwe środowisko do cieszenia się tenisem" – możemy przeczytać w komunikacie.

Sonda Czy z powodu wojny rosyjscy sportowcy powinni być wykluczeni ze startów? Tak Nie Trudno powiedzieć