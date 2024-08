Świątek – Sabalenka RELACJA NA ŻYWO WTA Cincinnati Świątek - Sabalenka LIVE ONLINE półfinał w Cincinnati dzisiaj 18.08 LIVE [WYNIK]

Oczy wyszły nam z orbit po tych wieściach o Idze Świątek. Niewiarygodne, co stało się przez rok. Gigantyczna zmiana

Iga Świątek po zdobyciu brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu nie miała dużo czasu na odpoczynek. Liderka światowego rankingu po niespełna dwóch tygodniach rozpoczęła walkę w turnieju WTA Cincinnati. 23-latka w pierwszym spotkaniu po trzech setach pokonała Warwarę Graczową. W kolejnej rundzie Raszynianka odprawiła z kwitkiem Martę Kostiuk. W ćwierćfinale Świątek zmierzyła się z utalentowaną 17-latką - Mirrą Andrejewą. Rosjanka od początku postawiła twarde warunki i okazała się lepsza od liderki światowego rankingu w pierwszej odsłonie. W drugim secie to Polka dominowała i pokonała rywalkę 6:3. Trzeci set był bardzo wyrównany, a akcja toczyła się na zasadzie "gem za gem". Raszynianka przy stanie 5:5 zdołała przełamać 17-latkę i dzięki temu to ona wywalczyła awans do półfinału WTA Cincinnati. W walce o finał Świątek zmierzy się z Aryną Sabalenką, która w dwóch setach okazała się lepsza od Ludmiły Samsonowej. W ostatnich dwóch pojedynkach pomiędzy tymi tenisistkami górą była Polka w finałach: WTA Madryt i WTA Rzym.

