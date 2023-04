Świetne wieści dla Igi Świątek! Długo walczyła o tę zmianę, postawiono ważny krok

Ciężko powstrzymać wzruszenie po tym, co zrobiła Iga Świątek! Wielka chwila dla Polki, ręce same składają się do oklasków

Turniej w Rzymie wybitnie leży polskiej zawodniczce. Wygrywała tam zarówno w 2021 jak i 2022 roku, a warto podkreślić, że jest to jeden z najważniejszych turniejów w w cyklu o randze WTA 1000. Do tej pory jednak kobiety nie mogły liczyć na takie samo wynagrodzenie z tytułu udziału w tym turnieju, jak mężczyźni (tak jest w większości zawodów). Organizatorzy turnieju w Rzymie postanowili dołączyć do m.in. French Open i wyrównać płace dla kobiet oraz mężczyzn.

Iga Świątek bardzo mocno opowiadała się o wyrównanie płac w turniejach WTA z tymi, jakie są w ATP. Trudno się jej dziwić, gdy zobaczy się, jakie są różnice – za zwycięstwo w Rzymie Iga Świąek w 2022 roku otrzymała 332 tys. euro, z kolei najlepszy zawodnik męskiego turnieju, Novak Djoković, otrzymał... ponad dwa razy więcej, bo aż 836 tys. euro.

Teraz organizatorzy zawodów w Rzymie poinformowali, że do 2025 roku wyrównają nagrody dla kobiet oraz mężczyzn, a pula będzie wynosiła po 8 mln euro. Dążenia te zostały, co zrozumiałe, pochwalone przez WTA. – Biorąc pod uwagę ciągłe wysiłki WTA mające na celu osiągnięcie równej puli nagród we wszystkich turniejach, jesteśmy podekscytowani zobowiązaniem podjętym przez turniej w Rzymie. Mamy nadzieję, że zobaczymy takie zobowiązanie na większej liczbie turniejów WTA – oświadczyła kobieca organizacja tenisowa.