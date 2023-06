Takich słów o Hubercie Hurkaczu nie spodziewał się nikt. Legenda wypaliła prosto z mostu. Czy to naprawdę możliwe?!

Choć turnieje tenisowe rozgrywane na trawie nie zajmują znacznej części sezonu i zawodnicy ograniczają swoje występy do kilku turniejów na tej nawierzchni, zawody cieszą się dużą popularnością i estymą. Zwycięstwo na Wimbledonie często traktowane jest jak zdobycie mistrzostwa świata, co jedynie dodaje powagi całego wydarzenia. Wielu zawodników ma jednak problemy, aby dostosować się do gry na trawie.

Hurkacz faworytem Wimbledonu? Fibak nie hamował się w ocenie

Kłopotów z tym zazwyczaj nie miał Huber Hurkacz, który nie dość, że wygrał turniej w Halle w ubiegłym roku, to w dodatku był w stanie dojść do półfinału Wimbledonu. Miało to miejsce dwa lata temu. Teraz Hurkacz zdecydowanie obniżył loty, ale Wojciech Fibak wciąż wierzy w polskiego tenisistę i pokusił się o bardzo zaskakującą tezę. - Hurkacz może wygrać Wimbledon! - powiedział były tenisista w rozmowie z Polsatem Sport.

- Hubert wie, jak wygrywać takie szybkie punkty, serwisem czy returnem. Uważam, że ma najlepszy serwis na świecie, jeden z najlepszych returnów, jeden z najlepszych bekhendów - uzasadnił swoje zdanie Fibak. Dodał jednocześnie, że od zawsze podkreślał, iż Hurkacz jest polskim Andy Murray'em i stać go na wielkie rzeczy.