To jedna z najgorętszych aukcji WOŚP. Agnieszka Radwańska wymyśliła coś wspaniałego

Hubert Hurkacz zapłaci za to karę. Wszystko przez mecz z Miedwiediewem

Jan Zieliński w poruszających słowach o zmarłym tacie. Tak go wspomina triumfator Australian Open! Wypowiedź chwyta za serce

Agnieszka Radwańska to osoba, której nie jest obojętne życie innych. Isia przez lata dostarczała fanom wiele radości na kortach całego świata, ale nie zapomina, że sport pozostaje tylko sportem, a w naszym kraju jest wielu potrzebujących. Prawdopodobnie dlatego też zdecydowała się zaangażować w 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Orkiestra zagra pod hasłem "Tu wszystko gra! OK! Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych". Isia postanowiła wystawić na licytację wyjątkowe chwile w swoim towarzystwie. W sobotnie popołudnie kwota na aukcji na portalu Allegro wynosiła już 15 800 zł, ale prawdopodobnie na tym się nie skończy.

Aryna Sabalenka NAGO! Wielka rywalka Igi Świątek lubi rozbierane sesje, zobacz nagie zdjęcia Sabalenki!

Agnieszka Radwańska aukcja WOŚP

Agnieszka Radwańska znalazła się w gronie wielu znamienitych postaci, które postanowiły przekazać swoje wsparcie dla WOŚP. Organizatorzy wyjątkowego wydarzenia są jej za to bardzo wdzięczni. "Odzew na nasz apel okazał się bardzo szeroki, a do Fundacji zaczęły napływać wyjątkowe aukcje od wyjątkowych ludzi" - czytamy między innymi w opisie. Co jednak konkretnie można wylicytować? Wyjątkowy trening tenisowy z legendą żeńskiego tenisa z Krakowa.

Hubert Hurkacz zapłaci za to karę. Wszystko przez mecz z Miedwiediewem

i Autor: Instagram Agnieszka Radwańska WOŚP

Trening z Agnieszką Radwańską

"Trening z Agnieszką Radwańską. Unikatowa okazja na aukcji celu 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Wylicytuj niezapomniany trening tenisowy z legendarną Agnieszką Radwańską. Spędź czas z jedną z najwybitniejszych polskich tenisistek, ucząc się tajników tenisowego mistrzostwa. Wspieraj jednocześnie szczytny cel - każda złotówka zebranej kwoty zostanie przekazana na zakup sprzętu medycznego. Weź udział w tej wyjątkowej aukcji i pomóż razem z nami dawać szansę na zdrowe życie!" - opisano wyjątkową gratkę dla kibiców Radwańskiej na aukcji WOŚP.