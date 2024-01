Hubert Hurkacz zapłaci za to karę. Wszystko przez mecz z Miedwiediewem

Hubert Hurkacz odniósł największy sukces w karierze (w Melbourne) podczas tegorocznego Australian Open. Dotarł do ćwierćfinału, gdzie zmierzył się z Daniiłem Miedwiediewem. Tam rozegrał emocjonujący pojedynek, który trwał pięć setów i zakończył się zwycięstwem Rosjanina. Polski tenisista nie krył emocji podczas rywalizacji z faworytem.

Australijscy organizatorzy wzięli pod lupę wydarzenia czwartego seta ćwierćfinału z Miedwiediewem. Wrocławianin w złości rzucił rakietą w siatkę. To jednak nie wszystko. Na korcie użył wulgarnego języka. I takie zachowanie nie pozostało niezauważone. Organizatorzy wielkoszlemowej imprezy w Melbourne postanowili podjąć działania przeciwko Polakowi. Nałożona na niego grzywna wynosi 7 600 USD (około 30 000 USD).

"Hubi" nie odczuje jednak tej kary zbyt mocno, gdyż za dotarcie do ćwierćfinału Australian Open zarobił 1,5 miliona złotych. Dla niego dotarcie do ostatniej ósemki jest największym sukcesem na turnieju w Melbourne. W 2021 roku dotarł do półfinału Wimbledonu.