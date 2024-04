WTA Rouen PREMIE Ile zarobiła Magda Linette w Ruen? Premie i punkty

Ile Magda Linette zarobiła w Ruen?

Europejskie zmagania na mączce Linette postanowiła rozpocząć od halowego turnieju. Capfinances Rouen Metropole. Tenisistka z Poznania ma już na rozkładzie cztery pokonane przeciwniczki (wcześniej ograła Elsę Jacquemot, Nataliję Stevanović i Arentxą Ru). Za awans do finału otrzymała 163 punkty do rankingu WTA. O wygraną ze Stehpens nie będzie łatwo, powiem Linette w trzech dotychczasowych potyczkach z Amerykanką przegrywała. Stephens do triumfatorka wielkoszlemowego US Open z 2017 roku. Rok później dotarła do finału Rolanda Garrosa w Paryżu.

Dla Polki będzie to pierwszy finał głównego cyklu od września 2023 roku. Linette za awans do finału otrzyma 18 tysięcy dolarów. Jeśli wygra ze Stehpens, to wtedy zgarnie komplet 250 punktów oraz wypłatę w wysokości 30 tys. dolarów.

WTA Rouen 2024. Drabinka turniejowa Magdy Linette:

1. runda: Elsa Jacquemot 7:5, 6:1

2. runda: Natalija Stevanović 6:2, 6:1

Ćwierćfinał: Arantxa Rus 7:6, 6:1

Półfinał: Anhelina Kalinina 6:1, 4:6, 6:2

Finał: Sloane Stephens

WTA 500 Stuttgart PREMIE:

1. runda: 2512 dolarów (1 punkt)

2. runda: 3512 dolarów (30 punktów)

1/4 finału: 5750 dolarów (54 punkty)

1/2 finału: 10 100 dolarów (98 punkty)

Finał: 18 110 dolarów (163 punkty)

Zwycięstwo: 30 650 dolarów (250 punktów)

