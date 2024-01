Zrobiło się gorąco, gdy Radwańska pokazała sporo ciała. Nawet jej ukochany był w szoku. Zdjęcie trafiło do sieci

Urszula Radwańska kilka lat temu była jedną z najlepszych polskich tenisistek, ale obecnie marzy o powrocie do najwyższej formy. W szczytowym momencie była nawet na 29. miejscu w rankingu WTA, ale obecnie zajmuje w nim dopiero 472. pozycję. Mimo to, nie poddaje się i w dalszym ciągu rywalizuje w turniejach niższej rangi. Jej starsza siostra Agnieszka już ponad 5 lat temu skończyła karierę. To Isia osiągnęła zdecydowanie więcej, ale Urszula również cieszy się dużą popularnością. Widać to m.in. w mediach społecznościowych, gdzie profil młodszej z sióstr Radwańskich na Instagramie obserwuje blisko 120 tysięcy użytkowników. Tenisistka jest tam bardzo aktywna i dba o kontakt z fanami, z którymi ostatnio podzieliła się niezwykle zmysłowym zdjęciem.

Urszula Radwańska odsłoniła sporo ciała w body. Jej ukochany był w szoku

Młodsza Radwańska od dawna uznawana jest za jedną z najpiękniejszych tenisistek, co też przekłada się na jej popularność. 33-latka dzięki regularnym treningom może pochwalić się perfekcyjną sylwetką. W swoim ciele czuje się znakomicie, dzięki czemu nie wstydzi się wcielić w rolę modelki. Ostatnio przyjęła zaproszenie do projektu fotografki Dominiki Woźniak pt. "Never Give Up [Nigdy się nie poddawaj". Fotografka zrobiła jej zmysłowe zdjęcia, a tenisistka pochwaliła się jednym z nich.

Radwańska zapozowała w jednokolorowym body, trzymając rakietę w ręku. Ten strój doskonale podkreślił jej smukłą sylwetkę, a efekty były piorunujące. Pikantne ujęcie wzbudziło zachwyt fanów i zaskoczyło partnera tenisistki - Piotra Gadomskiego. "Bejbe, kiedy ty to zrobiłaś?" - skomentował zaskoczony. "Ha, niespodzianka" - odpowiedziała mu Radwańska. W komentarzach posypała się też lawina komplementów. "Petarda!", "Rakieta", "Pięknie", "Zjawiskowa", "Super" - to kilka z nich.