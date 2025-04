i Autor: @LegiaWarszawa/X/materialy prasowe/Legia Warszawa Dariusz Mioduski, Fredi Bobić, Marcin Herra

Były mistrz Europy w Legii

Oficjalnie: Fredi Bobić dołączył do Legii. Taką będzie pełnił rolę, sprawdzi się?

Ostatnio Michał Żewłakow wrócił do Legii i będzie pracował jako dyrektor sportowy. Teraz waszawski klub oficjalnie potwierdził głośne nazwisko. To Fredi Bobić, były reprezentat Niemiec. Będzie pełnił stanowisko dyrektora operacyjnego do spraw futbolu. Czy te wszystkie zmiany w kolejnym sezonie sprawią, że stołeczny klub odzyska mistrzostwo Polski?