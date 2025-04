Carver: pewność siebie Lechii, ale bez przesady

Szkoleniowiec podkreśla, że Lechia jedzie do Warszawy z pozytywnym nastawieniem i większą pewnością siebie po ostatnich zwycięstwach. Zaznacza jednak, że nadmierna pewność siebie może być zgubna.

- Jedziemy do Warszawy z dobrym nastawieniem oraz z większą pewnością siebie, ale też nie z nadmierną, bo wtedy mamy problemy - powiedział trener John Carver, cytowany przez PAP.

Szacunek, ale nie strach przed Legią

Trener Lechii przyznaje, że jego zespół czuje szacunek do Legii za jej osiągnięcia, szczególnie za pokonanie Chelsea. Mimo to nie odczuwa strachu. Anglik wierzy, że jego piłkarze udowodnią na boisku, że stać ich na dobry wynik na Łazienkowskiej.

- Czujemy szacunek do Legii za jej dokonania, ale na pewno nie czujemy strachu. Rywale w naszych oczach go nie zobaczą - dodał.

Lechia ma doświadczenie z meczów z czołówką

Carver przypomina, że Lechia udowodniła, że potrafi grać z najlepszymi zespołami w lidze. W końcu pokonała kandydatów do mistrzostwa Polski. Zwycięstwa nad Lechem i Jagiellonią dają drużynie dodatkową pewność siebie przed starciem z Legią. Ostatnio Lechia po szalonym spotkaniu wyrywała wygraną ze Stalą. Dwie bramki zdobyła w doliczonym czasie!

- W tym roku już pokazaliśmy, wygrywając z Lechem oraz Jagiellonią, że potrafimy grać z takimi zespołami - zaznaczył.

Anglik o cierpliwości, koncentracji i dyscyplinie

Trener Lechii zdaje sobie sprawę, że mecz z Legią będzie trudnym wyzwaniem. Jego zdaniem kluczem do sukcesu będzie cierpliwość, koncentracja i dyscyplina taktyczna przez całe spotkanie.

- Musimy być cierpliwi, bo to raczej gospodarze będą częściej znajdowali się przy piłce - analizował trener Carver, cytowany przez PAP. - Musimy też być skoncentrowani i zdyscyplinowani od pierwszej do ostatniej minuty. Jeśli w jakimś momencie stracimy koncentrację, to zostaniemy ukarani.

Cel Lechii z Legią: dobry rezultat!

Anglik nie ukrywa, że Lechia jedzie do Warszawy po punkty. Wierzy, że jego zespół jest w stanie powalczyć o zwycięstwo lub remis.

- Do Warszawy jedziemy po dobry rezultat - zadeklarował trener Carver.

