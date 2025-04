i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

Hit w półfinale Ligi MIstrzów!

Inter pręży muskuły przed Barceloną. Jak odpowie Robert Lewandowski?

To spotkanie trzymało w napięciu do samego końca. Po końcowym gwizdku cieszył się Inter, który zremisował 2:2 u siebie w rewanżu z Bayernem 1/4 finału w Lidze Mistrzów. W ten sposób mistrzowie Włoch zapewnili sobie przepustkę do półfinału, gdzie czeka na nich Barcelona z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim!