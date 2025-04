Tak wyglądały ostatnie godziny życia Leo Beenhakkera. Zrobił to tuż przed śmiercią! „Był świadomy”

Co za występ!

Leo Beenhakker pożegnany z honorami

Beenhakker pracował z polską kadrą w latach 2006-2009. To za jego kadencji Biało-czerwoni awansowali na EURO 2008. To był historyczny moment, bo drużyna narodowa po raz pierwszy wywalczyła przepustkę na ten turniej. Podczas 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy przed każdym meczem była minuta ciszy, aby oddać hołd legendarnemu trenerowi. To samo było podczas meczu Feyenoordu z Fortuną.

Jerzy Dudek: Spoczywaj w pokoju przyjacielu

16 kwietnia odbył się pogrzeb wybitnego szkoleniowca. Pięknie pożegnali go kibice Feyenoordu. Na uroczystościach pogrzebowych obecny był Jerzy Dudek, który wiele zawdzięcza Holendrowi. Spokali się w Feyenoordzie i odnieśli w nim sukces.

- Dziękuję Bogu, że zesłał mi Leo na moją drogę życiową i piłkarską, bo dzięki niemu mogę być tylko lepszym człowiekiem. Dziękuję Leo za wszystkie fantastyczne wspomnienia i wsparcie. Spoczywaj w pokoju przyjacielu - powiedział Dudek ostatnio w rozmowie z Super Expressem.

Dudek osobiście pożegnał Don Leo Beenhakkera

Dudek zamieścił także wpis w medaich społecznościowych po wizycie w Holandii. Wyraził w nim podziękowanie dla dzieci byłego selekcjonera polskiej kadry. "Dziękuję Erwin i Mariska, za to, że daliście mi tę okazję, aby być dziś z wami, z moimi przyjaciółmi i osobiście pożegnać się z Don Leo Beenhakkerem" - napisał były reprezentant Polski.

Real Madryt oddał hołd treneskiej legendzie

O swoim byłym trenerze nie zapomniał Real, który uczcił jego pamięć minutą ciszy przed rewanżem z Arsenalem w Lidze Mistrzów. Wszystko odbyło się do przejmującego utworu Ennio Morricone.

- Dziękuję Erwin i Mariska, za to, że daliście mi tę okazję, aby być dziś z wami, z moimi przyjaciółmi i osobiście pożegnać się z Don Leo Beenhakkerem - napisał były reprezentant Polski.

