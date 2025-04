Nie żyje Leo Beenhakker. Tak wyglądały ostatnie godziny jego życia

Leo Beenhakker zmarł w wieku 83 lat. Smutna informacja obiegła wszystkie media – nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Przez lata pracy w najlepszych klubach i wielu reprezentacjach odnosił ogromne sukcesy. Tytuły zdobywał z Realem Madryt, do mistrzostw świata i Europy doprowadził Trynidad i Tobago oraz Polskę. W ostatnich latach swojego życia Beenhakker zmagał się z poważną chorobą i, jak mówią bliscy z jego otoczenia, rzadko opuszczał dom.

Leo Beenhakkera wspomina z wielkim wzruszeniem Jan de Zeeuw, który był dyrektorem sportowym kadry za kadencji holenderskiego selekcjonera. - Chorował, czasami miewał kłopoty z pamięcią... Zmarł około 18.00. Po prostu zasnął… - mówił w rozmowie z „Super Expressem”.

Leo Beenhakker był przygotowany. Godzinę przed śmiercią wysłał maila

Jan de Zeeuw został poinformowany o śmierci Beenhakkera przez rodzinę. Taką instrukcję bliscy selekcjonera otrzymali od niego niedługo przed tym, gdy ostatni raz zasnął.

- Do końca zachował świadomość. Jeszcze godzinę przed śmiercią wysłał jednej z najbliższych osób mail z podziękowaniem. Poinstruował też bliskich, by po jego śmierci zadzwonili do mnie, bo nie może być tak, że ja się dowiem o wszystkim z prasy. Miał wszystko przygotowane – przyznał w rozmowie z Onetem.

Leo Beenhakker zmagał się z poważną chorobą

Leo Beenhakker przez ostatnie lata swojego życia zmagał się z chorobą. Jak informował Rob Jansen, przez długi czas nie wychodził z domu. Agent piłkarski przyznawał, że sytuacja byłego trenera nie jest najlepsza, a choroba jest bardzo ciężka. Nie ujawnił jednak, z czym dokładnie zmagał się Beenhakker.

Leo Beenhakker – osiągnięcia i wyróżnienia