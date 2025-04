Robert Lewandowski: Taki lekki prysznic może się przyda

Piłkarze Barcelony przegrali 1:3 z Borussią Dortmund w rewanżowym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Mimo porażki klub z Katalonii awansował do półfinału, bo wygrał 4:0 u siebie. Jednak w Niemczech rozczarowali.

- Patrząc na dwumecz to jesteśmy w półfinale - powiedział Lewandowski w Canal+ Sport. - Jednak sami stworzyliśmy sobie trochę niepewności i nerwówki. Za łatwo Borussia dochodziła do sytuacji i strzeliła bramki. Taki lekki prysznic może się przyda, może też wyciągniemy wnioski, czegoś się nauczymy. Chyba lepiej na tym etapie niż później, gdzie na takie błędy na pewno nie będzie miejsca.

Barcelona nie może tak grać, jak z Borussią

Bohaterem Borussii był Serhou Guirassy, który popisał się hat-trickiem. Gwinejczyk mógł przed laty trafić do Polski. Co zawiodło w grze Barcelony?

- Może czasami w środku pola brakowało tej kontroli - tłumaczył Lewandowski w Canal+ Sport. - Dużo błędów popełnialiśmy. A to podanie złe, a to strata. Borussia nakręcała się tym. Też łatwo dochodzili do sytuacji. Wiele czynników nie funkcjonowało tak, jak powinno. Cieszymy się, że jesteśmy w półfinale, ale z drugiej strony mecz jest do prawdziwej analizy, jak nie grać w przyszłych meczach, tak jak graliśmy dziś.

100 goli w Barcelonie celem Lewandowskiego

Do tej pory Lewandowski ma w dorobku 99 goli w barwach Barcelony. Ostatnio jednak nie może przekroczyć magicznej bariery.

- Na pewno jest to cel - wyznał Lewandowski w Canal+ Sport. - Mam nadzieję, że do trzech razy sztuka, bo miałem dwa mecze w lidze i teraz z Dortmundem. Mam nadzieję, że szybko się to wydarzy. Kto strzelał po trzydziestce? Pewnie Cristiano też trochę nastrzelał. Czy ktoś jeszcze, to nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. A potem ja? To miło - dodał napastnik Barcelony.

