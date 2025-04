Wojciech Kowalczyk zeruje butelkę i kopci jak lokomotywa na stacji benzynowej. Na koszu stała jeszcze cola zero [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Chelsea – Legia: Kibice Legii na ustach całej Anglii! To, co zrobili nie dzieje się w Premier League

Wojciech Kowalczyk był jednym z gości na meczu Jagiellonia Białystok – Real Betis w Lidze Konferencji. Nic dziwnego! Popularny „Kowal” to legenda hiszpańskiego klubu i do dziś jest tam świetnie wspominany. Choć fani „Jagi” mieli wiele powodów do radości, ciężko stwierdzić, jakie emocje pojawiły się u samego Kowalczyka. Z jednej strony – radość po sporym sukcesie polskiego klubu. Z drugiej – porażka jego ukochanego zespołu.

Kowalczyk po meczu razem z kolegami wybrał się z powrotem do Warszawy. Na jednej ze stacji benzynowych został spotkany przez czytelnika „Super Expressu”, który uwiecznił moment, gdy „Kowal” kosztował przezroczystego trunku z małej buteleczki. Do tego nie zabrakło puszki bezcukrowej Coca-Coli i palonego papierosa.

Próbowaliśmy skontaktować się w piątkowe popołudnie z Wojciechem Kowalczykiem w sprawie czwartkowego meczu Jagiellonia - Real Betis. Niestety, bez odpowiedzi.

Zobacz galerię zdjęć z Wojciechem Kowalczykiem po meczu Jagiellonia – Real Betis w galerii poniżej.

Jagiellonia - Real Betis: Wynik meczu

W pierwszym meczu Ligi Konferencji UEFA w Sewilli górą był Betis, który pokonał Jagiellonię 2:0. Rewanż przy ulicy Słonecznej był dużo bardziej wyrównany, a długimi momentami na boisku przeważał zespół Jagiellonii, który mógł nawet wygrać.

Ostatecznie spotkanie Jagiellonia - Real Betis zakończył się remisem 1:1. Bramkę dla gości zdobył Cedric Bakambu. Honorowe trafienie dla "Jagi" zdobył z kolei Darko Czurlinow.