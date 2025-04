Marcin Najman poświęcił wielkanocny koszyczek w Wielką Sobotę. Wielu Polaków zdziwi się, co tam się znalazło

Wielkanoc 2025: Najman poświęcił koszyczek w Wielką Sobotę!

Marcin Najman wielokrotnie wypowiadał się na temat wiary w swoich mediach społecznościowych. Kiedyś stwierdził nawet, że... osoby niewierzące, tak naprawdę są wierzące. Co miał na myśli? Wyjaśnił to w bardzo prosty sposób.

- Ludzie niewierzący, to tak naprawdę ludzie wierzący… wierzący, że nic nie ma po śmierci. Nie ma żadnych dowodów na to, że Boga nie ma. Żadnych. (…) Gdyby wszechświat był dziełem przypadku, byłby kompletnym chaosem, a o żadnych prawach nim rządzących nie byłoby mowy. A rozłączność ciała i duszy? Przecież każdy widzi efekt tego jak wygląda samo ciało po śmierci. Przecież nie ma w nim już wówczas człowieka, którego za życia dobrze znaliśmy – pisał Najman.

Nic więc dziwnego, że Marcin Najman jako osoba wierząca w Wielką Sobotę pojawił się w kościele. Tak jak miliony Polaków, pojawił się tam, by dać pobłogosławić święconkę. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie razem z żoną i córką, a w ręce mieli święconkę.

To, co mogło rzucić się niektórym w oczy to... kabanosy. Dla wielu mogło być to dziwne. Tradycyjnie Polacy umieszczają kiełbasę. Należy jednak pamiętać, że w święconce powinien się znaleźć po prostu mięsny akcent – najczęściej jest to szynka czy kiełbasa. Co symbolizuje? Dobrobyt i bogactwo. Na początku I wieku nie była ona powszechnie dostępna. Ma zapewnić dostatek.

Co znajduje się w tradycyjnym koszyczku wielkanocnym?

Tradycyjny koszyczek wielkanocny, czyli święconka, zawiera pokarmy, które są symboliczne i mają głębokie znaczenie w tradycji chrześcijańskiej. Oto, co zazwyczaj się w nim znajduje: