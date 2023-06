Blondwłosa siatkarska piękność spędziła upojne chwile z gwiazdorem NBA. Nagranie wyciekło do sieci, cały świat zobaczył ich łóżkowe igraszki

Czy dojdzie do cudu w polskiej koszykówce? Śląsk Wrocław może go dokonać, wciąż walczy w finale, a miał już polec

We wtorek koszykarze Denver Nuggets oficjalnie przypieczętowali mistrzostwo NBA, wygrywając w piątym meczu finału 94:89 z Miami Heat. Głównym liderem mistrzowskiej drużyny był Nikola Jokić, ale wielki wkład w sukces miał też Jamal Murray. 26-latek wrócił w tym sezonie do gry po poważnej kontuzji więzadła krzyżowego i błyszczał na parkiecie. W sezonie zasadniczym notował średnio 20 punktów, 6,2 asysty i 4 zbiórki na mecz. W finale błysnął w trzecim starciu z Miami Heat, w którym zdobył 36 punktów. Dla Kanadyjczyka jest to pierwszy tytuł mistrzowski, ale za oceanem było o nim głośno już trzy lata temu. Wszystko za sprawą skandalu, do jakiego doszło w marcu 2020 roku. Wtedy w relacji na Instagramie na profilu Murraya niespodziewanie pojawiło się nagranie, na którym uprawiał on seks z ówczesną partnerką!

Łóżkowe igraszki gwiazdora NBA z piękną siatkarką wyciekły do internetu. Cały świat to zobaczył

Do tego momentu para nie ujawniała związku, a kibice Murraya dowiedzieli się o jego pięknej dziewczynie w najgorszy możliwy sposób. "Chciałbym przeprosić moich fanów. Moje konto zostało zhakowane i pracuję, żeby je odzyskać. Dziękuję" - pisał wtedy na Twitterze. Jeszcze bardziej odczuła to Harper Hempel. "Proszę, usuńcie ten film" - apelowała. Ostatecznie nagranie zniknęło z profilu koszykarza, ale w internecie nadal było nielegalnie rozpowszechniane. Temat ten często poruszali internetowi hejterzy Murraya i blondwłosej siatkarki.

Pasją Hempel jest właśnie siatkówka, w którą grała na Uniwersytecie Kentucky. Prawdopodobnie tam poznała obecnego gwiazdora Denver Nuggets, który jest absolwentem tej uczelni i urodził się w tym samym roku, co jego najprawdopodobniej była dziewczyna. Od pewnego czasu mówi się, że Murray nie jest już w związku z 25-latką.