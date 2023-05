Fatalny start Polaków w mistrzostwach świata. Dwie porażki na początek, ciężka sytuacja

To tym bardziej zaskakujące, że obaj nasi pogromcy okupują w światowym rankingu niższe lokaty. Portoryko to 16. drużyna klasyfikacji FIBA, a Izrael 14. Polacy zajmują 11. miejsce. Biało-Czerwoni występują w Wiedniu w składzie: Adrian Bogucki, Szymon Rduch, Mateusz Szlachetka i Przemysław Zamojski. Rduch i Zamojski to olimpijczycy z Tokio z 2021 roku. Bogucki i Szlachetka to aktualni mistrzowie świata do lat 23.

Awans z grupy się oddala

W czwartek 1 czerwca Polacy zmierzą się z faworytami grupy: Litwą i Belgią. Do ćwierćfinału bezpośredni awans wywalczą zwycięzcy czterech grup, a drużyny z miejsc 2–3 będą rywalizować w play off o prawo występu w najlepszej ósemce. Biało-czerwonych czeka więc bardzo trudne zadanie, bo na starcie przegrali z teoretycznie słabszymi rywalami.

Najwięcej punktów w dwóch pierwszych spotkaniach uzyskał środkowy Adrian Bogucki – 12. Najbardziej doświadczony, 36-letni Przemysław Zamojski, 10-krotny mistrz Polski w tradycyjnej odmianie koszykówki, podobnie jak o trzy lata młodszy Szymon Rduch, miał 9 pkt.

Przed rokiem Polacy ulegli w ćwierćfinale MŚ Belgii 14:18. W poprzednich edycjach polski zespół plasował się w pierwszej czwórce – w 2019 roku wywalczył brąz, a rok wcześniej zajął czwarte miejsce.