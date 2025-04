Marcin Gortat po wojskowych przygotowaniach. Chce bronić Polski. "W ciągu kilku godzin"

Marcin Gortat po wojskowych przygotowaniach chce bronić Polski. Wydaje na nie fortunę

Przez ponad 10 lat Marcin Gortat był polskim jedynakiem w NBA. Wielu kibiców z wypiekami na twarzy śledziło jego poczynania na koszykarskim parkiecie w barwach Orlando Magic czy Washington Wizards, ale po zakończeniu kariery 41-latek poświęcił się zupełnie innej pasji. Obserwatorzy jego mediów społecznościowych mogli już zauważyć, że były koszykarz mocno oddał się kwestiom związanym z militariami. Po raz pierwszy tak szczerze opowiedział o tym w ostatniej rozmowie z Sebastianem Parfjanowiczem z "Przeglądu Sportowego Onet".

- Nie mam już potrzeby kupowania maybachów ani rolls royce’ów. To etap, który mam za sobą. Wyrosłem z tego - przyznał szczerze Gortat, który na militarną pasję wydaje mnóstwo pieniędzy.

- Przede wszystkim kosztuje wystrzelona amunicja. Na pewno wystrzelałem już ponad 100 tysięcy sztuk. Do tego opłacone kursy, podróże w miejsca, gdzie się mogę szkolić. Oprócz tego broń, celowniki. Termowizje, noktowizje - wyliczał były koszykarz, za którym sporo szkoleń. Co jakiś czas chwali się nimi w mediach społecznościowych.

- Niektórzy patrzą na to z podziwem, inni łapią się za głowy. Nigdy nie byłem w prawdziwej akcji, podczas wymiany ognia. Nie wiem, jak zareaguje moje ciało. Ale na dziś – szkolenia, zdobywanie wiedzy, broń – to coś, co wyszło daleko za standardowe hobby. (…) Przekroczyłem pewien próg, to coś więcej niż zwykła pasja - podkreślił Gortat.

41-latek aktywnie wspiera ukraińskich żołnierzy, był m.in. w Bachmucie, kiedy ten był oblężony. Organizuje też charytatywne mecze koszykówki z udziałem wojskowych, a ten najbliższy odbędzie się 14 czerwca w Łodzi pomiędzy "Gortat Team" a "NATO Team". Gortat podkreślił też znaczenie zaangażowania obywateli w obronę kraju.

- Jeśli zajdzie taka potrzeba, będę na granicy ze sprzętem, gotów do działania, w ciągu kilku godzin - odparł zapytany o gotowość do służby.

