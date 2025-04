Marcin Gortat zabrał głos w sprawie ogromnej tragedii. „Modlę się za ciebie bracie”

Koszmarny wypadek trzykrotnego mistrza świata. Helikopter zabrał go do szpitala: „Liczne złamania”

Dramatyczny wypadek Woffindena. Gortat reaguje

Brytyjski żużlowiec Tai Woffinden, reprezentujący ZKS Stal Rzeszów, doznał poważnych obrażeń podczas niedzielnego (30 marca) towarzyskiego meczu przeciwko Cellfast Wilkom Krosno. W wyniku dramatycznego wypadku na torze zawodnik trafił do szpitala z licznymi złamaniami i urazami wewnętrznymi. Przeszedł skomplikowaną operację i jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej.

Służby medyczne błyskawicznie wkroczyły do akcji, a po ocenie stanu zdrowia zawodnika podjęto decyzję o wezwaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowiec przetransportował Brytyjczyka do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, gdzie lekarze natychmiast przystąpili do diagnostyki i przygotowania go do operacji.

Na wypadek Taia Woffindena zareagowało wiele osób ze świata sportu.

- Modlę się za ciebie bracie – napisał Marcin Gortat na swoim profilu na Instagramie, dodając grafikę ze zdjęciem Taia Woffindena.

Jest komunikat szpitala ws. Taia Woffindena

W poniedziałek (1 kwietnia) szpital w Rzeszowie wydał oficjalne oświadczenie na temat stanu zdrowia zawodnika. Informacja została opublikowana także na profilu H69 Speedway Rzeszów.

"Pacjent został przetransportowany do naszego szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe około godziny 19:00. Trafił do placówki z urazami wielomiejscowymi, licznymi złamaniami kończyn oraz urazem klatki piersiowej. Operacja, przeprowadzona przez zespół ortopedyczny i chirurgiczny, trwała do godziny 2:00 w nocy. Aktualnie jego stan jest stabilny, jest wentylowany mechanicznie i utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Pacjent przebywa w Klinice Intensywnej Terapii, gdzie znajduje się pod stałą kontrolą lekarzy. O dalszym przebiegu leczenia zdecydują kolejne konsultacje ortopedyczne.”

