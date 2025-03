Koszmarny wypadek trzykrotnego mistrza świata. Helikopter zabrał go do szpitala: „Liczne złamania”

Brytyjski zawodnik trafił do szpitala po incydencie, do którego doszło 30 marca na torze w Krośnie. Jak poinformowała rzeczniczka Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, Woffinden znajduje się pod stałą opieką medyczną, jest wentylowany mechanicznie i utrzymywany w śpiączce farmakologicznej.

Dramatyczny wypadek trzykrotnego mistrza świata miał miejsce tuż po starcie do siódmego wyścigu. Wówczas jego motocykl zetknął się z maszyną Franciszka Majewskiego, w wyniku czego obaj zawodnicy uderzyli w bandę. Młodzieżowiec wyszedł z tej sytuacji bez poważniejszych obrażeń, natomiast Woffinden wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Na miejsce wezwano helikopter ratunkowy, który przetransportował żużlowca do Rzeszowa. Prezes Stali Rzeszów, Michał Drymajło, potwierdził, że wstępne diagnozy wskazywały na liczne złamania.

Stan zdrowia Taia Woffindena. Komunikat ze szpitala

W poniedziałek klub poinformował o stanie zdrowia zawodnika, powołując się na oficjalny komunikat rzeczniczki szpitala. Informacja została opublikowana na profilu H69 Speedway Rzeszów – oficjalnej stronie klubu.

„Pacjent został przetransportowany do naszego szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe około godziny 19:00. Trafił do placówki z urazami wielomiejscowymi, licznymi złamaniami kończyn oraz urazem klatki piersiowej. Operacja, przeprowadzona przez zespół ortopedyczny i chirurgiczny, trwała do godziny 2:00 w nocy. Aktualnie jego stan jest stabilny, jest wentylowany mechanicznie i utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Pacjent przebywa w Klinice Intensywnej Terapii, gdzie znajduje się pod stałą kontrolą lekarzy. O dalszym przebiegu leczenia zdecydują kolejne konsultacje ortopedyczne” – poinformowała rzeczniczka placówki.

Całe środowisko żużlowe z niepokojem śledzi rozwój sytuacji i życzy zawodnikowi szybkiego powrotu do zdrowia.