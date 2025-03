Ważne informacje w sprawie Bartosza Zmarzlika! Chodzi o jego przyszłość

Bartosz Zmarzlik zostaje w Lublinie!

Pięciokrotny indywidualny mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik przez dwa najbliższe sezony 2025 i 2026 nadal występować będzie w barwach Orlen Oil Motoru Lublin - poinformowano na konferencji prasowej. "Jeśli pracuje się w takiej atmosferze, w takich warunkach jakie są tu w Lublinie, to w sposób naturalny podejmuje się decyzję o kontynuowaniu współpracy" - powiedział Zmarzlik.

Na konferencji prasowej, na której zaprezentowani zostali także nowi, liczni sponsorzy klubu, swoją decyzję o podtrzymaniu współpracy przekazało kierownictwo sponsora tytularnego Orlen Oil. "Będzie to ciekawy sezon. Bardziej wyrównany, co zapewni sporo emocji. Naszym celem jest oczywiście obrona mistrzowskiego tytułu, choć z pewnością nie będzie to łatwe" - zadeklarował Jakub Kępa, prezes klubu trzykrotnego mistrza kraju.

Nowościa wprowadzonym przez lubelskich żużlowców w tej edycji będzie to, że jeździć będą nie w kevlarach, a w kombinezonach ze skóry, jak w dawnych latach. "Z pewnością są one bardziej efektowne. A najbardziej podobają mi się złote. Trzeba się będzie do nich przyzwyczaić" - podkreślił Zmarzlik.

"Jeszcze w tym momencie nie wiem, w czym będę jeździł w Grand Prix, a moim celem od zawsze było to, żeby wygrywać i z takim nastawieniem przystępuję do tego sezonu" - zapewnił pięciokrotny indywidualny mistrz świata. Pierwszy mecz w sezonie ekstraligi broniący tytułu Motor rozegra 11 kwietnia na wyjeździe z Falubazem Zielona Góra.

