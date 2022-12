Porównali Jeremy'ego Sochana do największych gwiazd NBA! To robi olbrzymie wrażenie, słynny trener zachwycony

Sporo mówiono o Jeremym po jednym z ostatnich starć Ostróg w koszykarskiej lidze zawodowej, przegranym 117:126 z New Orleans Pelicans. Sochan rzucił 23 pkt, dodając 9 zbiórek i 6 asyst. Pod względem liczby punktów i asyst był to najlepszy występ reprezentanta Polski w sezonie. Co więcej, szybko przypomniano, że Jeremy jest dopiero czwartym 19-latkiem, który zapisał na konto podobne statystyki w jednym z pierwszych 25 meczów kariery. Wśród pozostałych są takie gwiazdy NBA jak supergwiazdor z gigantycznym dorobkiem, ikona ligi LeBron James (w 2003 r.) czy genialny Słoweniec Luka Doncić (w 2018 r.), znany nam choćby z rywalizacji z Polakami w niedawnych mistrzostwach Europy. Tylko dwóch innych debiutantów w historii Spurs zanotowało mecz z co najmniej 23 punktami, dziewięcioma zbiórkami i sześcioma asystami. To legendy koszykówki: David Robinson (sezon 1989/90) i Tim Duncan (1997/98).

Trener San Antonio Gregg Popovich jest wielkim admiratorem talentu i podejścia do pracy Sochana. To właśnie ten słynny szkoleniowiec zasugerował mu ostatnio, by próbował rzucać wolne jedną ręką, bo przy jego niedoskonałej technice rzutu takie rozwiązanie może być korzystne. Niektórzy mogą się śmiać z polskiego koszykarza, ale „Pop” zbywa to szybko.

– Jeremy nie przejmuje się tym, co ludzie o nim myślą. Po prostu chce się poprawiać. Wielu nawet nie chciałoby tego spróbować. To by ich zawstydziło lub przeszkadzało im. Jego to nie rusza. Emanuje wielką energią, którą wszystkich podrywa – skomentował ostatnio Popovich postawę podopiecznego.

A Sochan zrobi to, czego zażąda coach. – Zrobię wszystko, co zdecyduje Pop i będę grał tak twardo jak tylko potrafię – deklaruje polski jedynak w NBA. – Nie obchodzi mnie, co mówią ludzie spoza klubu. Wierzę w moich trenerów i kolegów z drużyny. Pomagają mi i idzie to wszystko we właściwą stronę.

Tymczasem w kolejnym meczu rozgrywek NBA Sochan zaliczył 13 pkt, 9 zbiórek, 4 asysty i 2 bloki. Czyli – znowu pokazał klasę, ale, niestety, Spurs ponownie przegrali – 113:133 z Orlando Magic.

