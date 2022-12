Rosjanie uwolnili z więzienia mistrzynię olimpijską skazaną na 9 lat. Brittney Griner wraca do domu

Wyszła na jaw cała prawda o majątku Marcina Gortata. Setki milionów na koncie. Wyprzedzają go tylko oni

Sprawa zaczęła się w połowie lutego tego roku, kiedy Griner, od kilku lat występująca w zespole UMMC Jekaterynburg, przyleciała do stolicy Rosji. Pies wyczuwający narkotyki na lotnisku Szeremietiewo na dłużej zatrzymał się przy jej podręcznym bagażu. Jak się okazało, koszykarka miała przy sobie waporyzator – specjalne urządzenie podgrzewające, rodzaj e-papierosa – z olejkiem haszyszowym, pochodną marihuany. W Rosji za posiadanie narkotyków grozi od 5 do 10 lat więzienia. Po agresji Rosji na Ukrainę uznano, że reżim Putina może wykorzystywać każdy element nacisku na kraje demokratyczne, domagające się przerwania wojny. Griner mogła być traktowana jako swoista karta przetargowa i jak widać, Rosjanie osiągnęli cel.

Griner miała wylądować w rosyjskiej kolonii karnej, ponieważ pod koniec października sąd w Moskwie odrzucił apelację od wyroku 9 lat więzienia, jaki amerykańska koszykarka otrzymała na początku sierpnia. Na rozprawie apelacyjnej rosyjska prokuratura państwowa stwierdziła, że orzeczony wobec Amerykanki wyrok 9 lat więzienia jest właściwy. 32-letnia dwukrotna mistrzyni olimpijska w odtwarzanym na sali sądowej za pośrednictwem wideo zeznaniu przepraszała za popełniony błąd i przyznała, że cała sytuacja jest „bardzo, bardzo stresująca”.

– Żaden sędzia z ręką na sercu nie przyzna, ze wyrok jest zgodny z rosyjskim prawem – mówił wtedy prawnik koszykarki Aleksander Bojkow. Biały Dom określił całą procedurę prawną jako fikcję. Jednocześnie trwały od dłuższego czasu zakulisowe działania amerykańskiej administracji zmierzające do uwolnienia Griner na zasadzie wymiany więźniów. Nazwisko słynnego rosyjskiego handlarza bronią Wiktora Buta, uwięzionego w USA od lat, przewijało się od dłuższego czasu w doniesieniach medialnych właśnie w tym kontekście.

Brittney Griner jest cała, zdrowa i wraca do domu

Po całej procedurze Griner jest już w drodze do USA. Prezydent Joe Biden, który spotkał się z małżonką Griner, Cherelle, potwierdził to na Twitterze: „Kilka chwil temu rozmawiałem z Brittney Griner. Jest bezpieczna. Leci samolotem. Jest w drodze do domu.”