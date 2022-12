Córka Pele dementuje doniesienia! Przekazano informację na temat stanu zdrowia legendarnego piłkarza

Legendarny piłkarz z Brazylii - Pele, w ostatnim czasie jest na ustach całego piłkarskiego świata. Lekarze zdecydowali, że 82-latek musi zostać przeniesiony na oddział paliatywny. Za pomocą mediów społecznościowych trzykrotny mistrz świata przekazał informację na temat swojego stanu zdrowia. - Moi przyjaciele, chcę zachować spokój i pozytywne myślenie. Jestem silny, pełen nadziei i jak zwykle śledzę moje leczenie. Chcę podziękować całemu zespołowi medycznemu i pielęgniarskiemu za całą opieką, jaką otrzymałem. Mam dużą wiarę w Boga i każda wiadomość o miłości, którą od Was otrzymuję sprawia, że jestem pełen energii. Oglądajcie Brazylię na mistrzostwach świata! Dziękuję bardzo za wszystko - przekazał Pele.

Rodzina Pele przekazała informację dotyczące stanu zdrowia legendy. "Nie ma zagrożenia życia, trwa leczenie"

W rozmowie z "TV Globo" córka legendy poinformowała, jak wygląda sytuacja ze stanem zdrowia Pele. - Jest chory, znajduje się w podeszłym wieku, ale w tej chwili przebywa w szpitalu z powodu infekcji płuc. Gdy tylko poczuje się lepiej, wróci do domu. To bardzo niesprawiedliwe, że ludzie mówią, iż jest u schyłku życia, pod opieką paliatywną. To nieprawda. Uwierzcie nam. Nie ma zagrożenia życia, trwa leczenie - powiedziała Kely Nascimento

Podobno, gdy tylko 82-latek poczuje się lepiej ma wrócić do domu, a jego wnuczek zapewnia, że czas dziadka jeszcze nie nadszedł i na pewno zobaczy, jak Brazylia zdobywa mistrzostwo świata na turnieju w Katarze. Ponadto rodzina legendy uważa, że ten przebywa w "zwykłej sali", gdzie walczy z ostrą infekcją dróg oddechowych przez COVID-19.

