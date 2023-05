Śląsk Wrocław coraz bliżej finału. Legia Warszawa podniesie się?

Śląsk dwa razy lepszy

W poprzednim sezonie oba kluby rywalizowały o złoty medal, który przypadł Śląskowi. Teraz wrocławianie znów są krok przed Legią. W pierwszym spotkaniu pokonali „Zielonych Kanonierów” 83:77 (23:14, 19:24, 20:22, 21:17). Taki sam wynik padł podczas zmagań tych drużyn w sezonie zasadniczym. W szeregach warszawskiej ekipy brylowali: Travis Leslie (22 pkt) i Aric Holman (16 pkt).

Skuteczny Aric Holman

W drugim meczu znów lepszy okazał się Śląsk, który zwyciężył 71:57 (25:11, 15:19, 18:14, 13:13). Gospodarze mieli piorunujący początek, gdy prowadzili nawet 16:0. Do Legii należała tylko druga kwarta. Tym razem najskuteczniejszy był Aric Holman. Amerykanin zdobył 26 punktów. Kolejne spotkanie w Warszawie 25.05, a ewentualnie następny termin to 27.05. W Śląsku skuteczny był duet: Jeremiah Martin (17 pkt) - Donovan Mitchell (14 pkt). Prawo do gry w Energa Basket Lidze zapewniły sobie Dziki Warszawa. To najlepszy zespół Suzuki I ligi.

