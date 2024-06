i Autor: AP PHOTO Dawid Tomala poszedł po złoto olimpijskie

IO w Paryżu

Dramat polskiego mistrza olimpijskiego. Nie wystąpi na igrzyskach w Paryżu

RoSz | PAP 20:00

Dawid Tomala to mistrz olimpijski z Tokio. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie miał szansy obronić tytułu w Paryżu. Wszystko przez to, że w sobotę nie ukończył chodu na 20 km w Katowicach, przez co nie wypełnił olimpijskiego minimum. Tomala nie będzie mógł wystąpić w zawodach indywidualny, jedna może zostać powołany do sztafety mieszanej.