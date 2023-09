Justyna Święty-Ersetic zdobyła się na szalenie trudne wyznanie. Mierzy się z bardzo niebezpieczną chorobą, o wszystkim opowiedziała

Niemal równo miesiąc temu zakończyły się mistrzostwa świata w lekkoatletyce Budapeszt 2023. Polacy zdobyli na nich zaledwie dwa medale – Wojciech Nowicki sięgnął po srebro w rzucie młotem, Natalia Kaczmarek sięgnęła po medal z takiego samego kruszcu w biegu na 400 metrów. Niestety, w rywalizacji w stolicy Węgier zabrakło m.in. jednej z naszych najlepszych biegaczek, Justyny Święty-Ersetic, specjalizującej się na tym samym dystansie, co wspomniana Kaczmarek. Wszystko z powodu kontuzji, o której Justyna Święty-Ersetic poinformowała na miesiąc przed startem mistrzostw i która wyklucza ją ze startów już do końca sezonu. Wówczas biegaczka przyznała, że ma problemy mentalne, jednak dopiero teraz przyznała, że zachorowała na depresję.

Justyna Święty-Ersetic zdobyła się na szczerze wyznanie o depresji

Złota medalistka igrzysk w Tokio przyznała kilka tygodni temu, że mocno odbiła się na niej kolejna kontuzja. – Zawiodło po raz kolejny zdrowie, a z tym pojawił się ogromny zawód i rozczarowanie. Konsekwencją tego wszystkiego jest kryzys mentalny... – napisała wówczas na Instagramie. Teraz w rozmowie z Radiem RDC Justyna Święty-Ersetic przyznała, że załamanie nerwowe przerodziło się u niej w depresję.

– Nie przypuszczałam, że znajdę się w takim stanie. Zawsze myślałam, że to mnie nie spotka, byłam osobą pogodną, która cieszyła się z tego, co ma. W tym roku jednak jakoś wszystko się pozmieniało. Dla mnie, ale i dla mojego męża była to nowa i bardzo trudna sytuacja – przyznała lekkoatletka mając łzy w oczach. Jak podaje portal WP SportoweFakty, Justyna Święty-Ersetic ma wsparcie w walce z chorobą ze strony psycholog polskiej kadry, Małgorzatą Szewczyk.

Załamanie nerwowe czy depresja może dotknąć każdego z nas. Warto pamiętać, że każdy może zwrócić się o pomoc dla siebie lub swoich najbliższych. Poniżej podajemy listę numerów telefonów, które warto znać w takiej sytuacji.

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14–22

116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 121 212 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia dla osób w żałobie, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14–20

800 111 123 - Bezpłatny telefon wsparcia programu Tumbo Pomaga, czyli pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12-18

22 635 09 54 - Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17–20

800 120 002 - Niebieska linia - dla doświadczających przemocy czynna 24 godziny na dobę