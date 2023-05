Memoriał Kusocińskiego najważniejszym lekkoatletycznym wydarzeniem wiosny w Polsce

Piotr Lisek znów zaprosił czołowych tyczkarzy świata do swojej miejscowości. Będzie trzecia edycja mityngu "Lisek w domu"

Organizowany od 1954 roku memoriał Kusocińskiego – poświęcony pamięci mistrza olimpijskiego w biegu na 10 000 metrów z Los Angeles – jest od lat jednym z najważniejszych europejskich mityngów lekkoatletycznych i przyciąga na start najlepszy zawodników. Nie inaczej będzie w roku 2023.

– Do mityngu pozostał niespełna miesiąc, a my już mamy listy startowe, które są po prostu naszpikowane gwiazdami lekkoatletyki. W Chorzowie zobaczymy mistrzynię olimpijską w biegu na 100 metrów przez płotki Jasmine Camacho-Quinn. Konkurs skoku o tyczce uświetnią brązowy medalista olimpijski i dwukrotny mistrz świata Sam Kendricks oraz wicemistrz Europy z hali Emanuil Karalis. Zaprosiliśmy także wicemistrzynię olimpijską w biegu na 400 metrów Marileidy Paulino, która sprawdzi formę naszych gwiazd tego dystansu. To oczywiście tylko wybrane gwiazdy, prowadzimy rozmowy z kolejnymi zawodnikami, które uświetnią zawody. Będziemy jeszcze pozytywnie zaskakiwać kibiców – zaznacza dyrektor mityngu Sebastian Chmara. Organizację memoriału wspierają PKN ORLEN oraz województwo śląskie.

Rywalami międzynarodowych gwiazd będą tradycyjnie asy polskiej lekkoatletyki.

– Natalia Kaczmarek, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Justyna Święty-Erestic, Piotrek Lisek. Naszych mistrzów nie może zabraknąć na memoriale. Zapraszamy ich do wyjątkowej rywalizacji z bardzo mocnymi rywalami z całego świata. Znakomita obsada i świetni kibice sprawią, że memoriał Kusocińskiego będzie najważniejszym wydarzeniem lekkoatletycznym tej wiosny w Polsce – podkreśla Chmara.

69. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego będzie ważny także w kontekście wyłonienia reprezentacji Polski na drużynowe mistrzostwa Europy. Ten start czeka biało-czerwonych od 23 do 25 czerwca w ramach Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

– Start w memoriale będzie jednym z kryteriów jakie weźmiemy pod uwagę przy selekcji zawodników do reprezentacji na drużynowe mistrzostwa Europy. Chcemy wystawić w nich najsilniejszy skład, który skutecznie powalczy o podium – mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Kęcki.

Początek 69. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego 4 czerwca o godzinie 14:00. Moc atrakcji czekać będzie na kibiców także na błoniach Stadionu Śląskiego. Od godzin przedpołudniowych planowany jest piknik z okazji dnia dziecka, na który zaprasza samorząd województwa. Swoje stoiska wystawi tam ponad 30 podmiotów. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.