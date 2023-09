Monika Pyrek zaprasza na lekkoatletyczne warsztaty z elementami skoku o tyczce. Rusza Monika Pyrek Camp

Specjalne zajęcia, oparte właśnie o trening tyczkarski, odbędą się na przełomie września i października – 27 września ekipa Moniki Pyrek pojawi się w Szczecinie, dzień później w Zielonej Górze, 3 października w Zduńskiej Woli w Łódzkiem i 4 października na warszawskim Wilanowie.

– Trening tyczkarki jest bardzo wszechstronny i ciekawy, bo zawiera w sobie bardzo wiele elementów z innych dyscyplin czy lekkoatletycznych konkurencji. A do tego staramy się, żeby trening był jak najweselszy, czyli żeby kojarzył się dzieciom z humorem, dobrą zabawą i mile spędzonym czasem. To konieczne, by zachęcić dzieci do uprawiania sportu – mówi Monika Pyrek. Zajęcia z cyklu Monika Pyrek Camp współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerem motoryzacyjnym jest Ssang Yong Polmotor, a poszczególne odsłony akcji wspierają także miasta Zielona Góra i Zduńska Wola oraz Urząd Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

Monika Pyrek Camp to zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych z klas 0-4. Na dzieci czeka cała masa atrakcji, m.in. skoki do basenu z kulkami czy specjalny dmuchaniec w kształcie zeskoku dla tyczkarzy. – Będą też typowe dla treningu tyczkarzy skoki z kamienia na kamień, sprinty i biegi przez płotki, ale, co najważniejsze, każdy z nich będzie mógł uzyskać swoją pierwszą w życiu wysokość w skoku o tyczce. Na uczniów czekają też konkurencje rzutowe czy ścieżki gimnastyczne w kształcie toru przeszkód – dodaje była wybitna polska lekkoatletka. Młodzi uczestnicy Monika Pyrek Camp będą mieli też rzadką okazję, by porozmawiać z wielką gwiazdą sportu.

Monika Pyrek podkreśla, że trening tyczkarski, połączony z pierwszymi skokami, to ogromne przeżycie.

– Stojąc na rozbiegu można poczuć uczucie jak na rollercoasterze, czyli jednocześnie strach, ale także i ekscytację. A już po udanym skoku jest zawsze wspaniała radość. Wiele nieśmiałych dzieciaków przełamuje na tych treningach swoje bariery, swój strach, co jest dla nich nie lada przeżyciem – zapewnia Monika Pyrek.

Tegoroczny cykl Monika Pyrek Camp rozpocznie się w najbliższą środę w Szczecinie.