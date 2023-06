O której skacze Piotr Lisek GODZINA TRANSMISJI W POLSACIE SPORT Lekkoatletyczny Memoriał Szewińskiej dzisiaj GDZIE OGLĄDAĆ Nowicki, Fajdek i Anita Włodarczyk RELACJA NA ŻYWO Mistrzowie olimpijscy i mistrzowie świata startują w Bydgoszczy GODZINA mityngu Wt

Nie żyje słynny sprinter. To on złamał 10 sekund. Jim Hines przeżył 76 lat

W konkursie rzutu młotem mężczyzn (godz. 19:35) dojdzie do rewanżu z Memoriału Kusocińskiego, który odbył się dwa dni wcześniej w Chorzowie. Mistrz olimpijski i mistrz Europy Wojciech Nowicki rzucił tam dokładnie 80 metrów i odniósł drugie w tym roku zwycięstwo, ale liderem tabeli światowej 2023 pozostaje pokonany w Chorzowie Rudy Winkler z USA. W Bydgoszczy zmierzą się raz jeszcze. A wraz z nimi wystąpi szukający wciąż formy Paweł Fajdek, 5-krotny mistrz świata.

Mistrzowskiej formy szuka też rekordzistka świata w młocie kobiet Anita Włodarczyk, która jak dotąd posłała młot na nieciekawą odległość 70,67 m i nie jest nawet liderką w Polsce. Może przełom nastąpi dzisiaj? Jej rywalki w konkursie (godz. 17:50) to m.in. mistrzyni świata Brooke Andersen (USA), mistrzyni Europy Bianca Ghelber z Rumunii i wicemistrzyni Europy Ewa Różańska, która w stolicy Pomorza i Kujaw rozpocznie starty w sezonie.

Pochodząca z Bydgoszczy srerbna medalistka ME w wieloboju (na stadionie i w hali) Adrianna Sułek pobiegnie w dwóch konkurencjach Memoriału – na 100 m płaskie (19:05) i 100 m przez płotki (przedbieg o 18:00, finał o 19:30). Na płotkach jej rywalką ma być Bahamka Devynne Charlton, halowa wicemistrzyni świata.

Na dystansie 200 m mężczyzn stanie w blokach startowych o 20:15 gwiazdor mityngu i wschodząca gwiazda światowej lekkoatletyki, 19-letni Erriyon Knighton (USA). Ma imponujący rekord życiowy (19,49 s), tylko 0,30 s gorszy od rekordu Usaina Bolta. Rok temu wywalczył brąz na tym dystansie w MŚ w Eugene stając się najmłodszym w historii medalistą sprintu w tej imprezie.

Na rozbiegu skoku o tyczce (od godz. 18:30) stanie Piotr Lisek, który wygrał w niedzielę konkurs w „Kusym” wynikiem 5,82 s i pokonał m.in. dwukrotnego mistrza świata Sama Kendricksa oraz aktualnego wicemistrza olimpijskiego Chrisa Nilsena (obaj USA). Do rewanżu dojdzie we wtorkowy wieczór, a do towarzystwa dojdzie Filipińczyk Ernest Obiena, przed rokiem brązowy medalista MŚ (za Armandem Duplantisem i Nilsenem).

Znakomitą obsadę będzie miał tez konkurs pchnięcia kulą mężczyzn (19:45). W kole wystapią byli mistrzowie świata Amerykanin Joe Kovacs i Nowozelandczyk Tom Walsh. A rywalizować z nimi będzie m.in. eks-mistrz Europy Michał Haratyk. Może wreszcie osiągnie w br. barierę 21 metrów (na razie 20,92 m).

Zawody zakończą się biegami na 800 metrów kobiet i mężczyzn (20:30 i 20:45).

Transmisję na żywo z Memoriału Szewińskiej przeprowadzi Polsat Sport od godz. 17:30 (studio o 17:00).