Paweł Fajdek kontra Ethan Katzberg – szansa na rewanż podczas 70. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego

Dotychczas pięciokrotny mistrz świata mierzył się z 22-latkiem z Kanady sześciokrotnie. Pierwsze takie starcie miało miejsce… rok temu na 69. ORLEN Memoriale Janusza Kusocińskiego. Wówczas Katzberg dość niespodziewanie zajął trzecie miejsce z wynikiem 76.74, a Fajdek był czwarty. Z kolejnych pięciu bezpośrednich potyczek pomiędzy tymi zawodnikami to Kanadyjczyk wychodził zwycięsko. Ostatni taki pojedynek miał miejsce 20 kwietnia podczas mityngu World Athletics Continental Tour Gold w Nairobi. Tam mistrz świata z Ameryki Północnej zaimponował światu lekkiej atletyki rzucając aż 84.38 – to dziewiąty wynik w historii rzutu młotem i najdalszy rzut od przeszło 15 lat. Szansy na pierwszy triumf i przerwanie zwycięskiej serii Kanadyjczyka Paweł Fajdek poszuka 18 maja na Stadionie Śląskim podczas 70. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego.

– Kanadyjczyk może i machnął 84 metry. W kwietniu, w Kenii. To pewnie robi duże wrażenie na kibicach, ale ja pozostaję spokojny. Przerwać serię jego zwycięstw z potyczkach ze mną? Byłoby super zrobić to na Kusym. Z pewnością 18 maja na będę chciał się zaprezentować z jak najlepszej strony. Wiem na co mnie stać w tym sezonie. Wspólnie z trenerem Szymonem Ziółkowskim mamy konkretne cele – zapewnia pięciokrotny mistrz świata i brązowy medalista olimpijski Paweł Fajdek.

Rzut młotem mężczyzn nie będzie jedyną konkurencją rzutową podczas 70. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego. W Chorzowie rozegrany zostanie także żeński konkurs rzutu oszczepem. Na starcie pojawi się w nim wicemistrzyni olimpijska Maria Andrejczyk, która przed kilkoma dniami uzyskała minimum na mistrzostwa Europy w Rzymie rzucając 62.03. Wśród jej rywalek wracająca do coraz wyższej formy Marcelina Witek-Konofał oraz zawodniczki zagraniczne ze wschodzącą gwiazdą tej konkurencji, mistrzynią Europy z 2022 roku z Monachium Greczynką Eliną Dzenggo.

Memoriał Janusza Kusocińskiego to jeden z najstarszych nieprzerwanie rozgrywanych mityngów lekkoatletycznych na świecie. Pierwsza edycja zawodów odbyła się w 1954 roku w Warszawie, a jedną z inicjatorek ich zorganizowania była brązowa medalistka olimpijska z Berlina oszczepniczka Maria Kwaśniewska. Przez siedem dekad na mityngu pobito dziesiątki rekordów świata, Europy oraz Polski, a na starcie pojawiali się zawsze największe gwiazdy lekkoatletyki.

Patron mityngu – Janusz Kusociński – to mistrz olimpijski z 1932 roku w biegu na 10 000 metrów. Był jednym z największych sportowców przedwojennej Polski. Jako patriota włączył się w obronę kraju we wrześniu 1939 roku. Więzień Pawiaka, w 1940 roku został zamordowany przez hitlerowców w Palmirach pod Warszawą.

Początek zawodów zaliczanych do cyklu World Athletics Continental Tour Silver na Stadionie Śląskim 18 maja po godzinie 16:00. Bilety na 70. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego są już do nabyć w kanałach sprzedażowych ebilet.pl.