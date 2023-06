Trzy rekordy w dwie godziny! "Diamentowe" biegi w Paryżu godne były brylantów

Faith Kipyegon po raz drugi została rekordzistką świata w ciagu siedmiu dni. Tydzień wcześniej we Florencji osiągnęła historyczny wynik 3.49,11 min. na 1500 m, a teraz stolicy Francji przebiegła 5000 m w 14.05,20 min. czyli o 1,42 s szybciej od dotychczasowego rekordu Etiopki Letesenbet Gidey. Afrykańska rywalka dotrzymywała jej kroku w Paryżu do ostatniego okrążenia. W końcówce jednak osłabła.Z kolei Lamecha Girma samotnie biegł po rekordowy wynik na przeszkodach. Uzyskał czas 7.52,11 min czyli o 1,51 s lepszy od poprzedniego rekordu. Bardzo podobnioe do wyczynu Kipyegon.Kenijka odebrała światowy tron Etiopce w biegu na 1500 m. Z kolei Etiopczyk na dystansie 3000 m z przeszkodami zdetronizował po 19 latach... Kenijczyka w barwach Kataru, Saifa Saaeeda Shaheena.Na dystansie 2 mil rekord stracił także Kenijczyk, tym razem w barwach Kenii, David Komen, a tron zajmował aż 26 lat. Norweg Jakob Ingebrigtsen pobiegł w Paryżu o 4 i pół sekundy szybciej. Wynikiem 7.54,10 min ustanowił najlepszy wynik na świecie (wolrd best performance). Rekordów na tym dystansie nie notuje sie oficjalnie.

Natalia Kaczmarek dobrze spisała sie na dystansie 400 m. Uzyskała czas 50,10 s, który dał jej czwarte miejsce w znakomitej obsadzie. Na złamanie 50 sekund jeszcze przyjdzie czas. Triumfowała Dominikanka Marileidy Paulino - 49,12 s.