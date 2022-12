Wpadka za wpadką. Doping w kenijskiej lekkoatletyce

Najbardziej znany z nowej trójki ukaranych jest sprinter Mark Otieno Odhiambo (29 l.). Jego przypadek się ubiegłorocznych igrzysk w Tokio, z których został wycofany 31 lipca po otrzymaniu pozytywnego testu antydopingowego. Wykryto u niego steryd metasteron. Dostał dwuletni zakaz startów od lipca 2021. Kara byłaby większa (4 lata), gdyby nie okoliczności łagodzące. Zastosowana przez niego odżywka o nazwie Amino Hardcore nie zawierała metasteronu na liście składników - zarówno na opakowaniu, jak w opisie internetowym. Dla Odhiambo udział w igrzyskach w Paryżu 2024 jest jeszcze realny.

Nie pobiegnie w nich natomiast kenijska maratonka Alice Jepkemboi Kimutai, która w listopadzie triumfowała na dystansie 42.195 m w Porto w Portugalii. Jeszcze we wrześniu poddano ja testowi poza zawodami, który już po biegu w Porto dał wynik pozytywny - męski hormon testosteron. Kara dla niej to 3 lata zawieszenia w startach. Byłyby cztery, gdyby nie wczesne przyznanie się do winy.

Trzy lata dostał także biegacz długodystansowy Mayo Johnstone Kibet (34 l.) po przyznaniu się do nieobecności w deklarowanych dla kontroli miejscach pobytu oraz do zażywania erytropoetyny (EPO).

Skalę problemu dopingowego w Kenii porównać można do sytuacji w Rosji. Co prawda afrykański kraj nie stworzył systemu tuszowania dopingu (jak w Rosji), ale nie ma do tej pory krajowego laboratorium antydopingowego, a dotarcie zagranicznych kontrolerów do zawodników jest bardzo utrudnione. Kenijski minister sportu Ababu Namwamba powiedział, że kraj musi „kryminalizować doping” w lekkoatletyce, zaś obecne przepisy nie pozwalają na to.

Jak wcześniej ujawniła organizacja do zwalczania dopingu w sporcie AIU – liczba przyłapanych na dopingu Kenijczyków we wszelkich dyscyplinach sportu w latach 2004-2018 wyniosła 138. Wiekszość z nich to lekkoatleci. Jak widać – liczba ta rośnie. Kenii, a zwłaszcza jej lekkoatletom grozi wykluczenie z międzynarodowej rywalizacji.

W tym roku zdyskwalifikowani zostali m.in. Lawrence Cherono, zwycięzca maratonu w Chicago 2019 i Diana Kipyokei, triumfatorka maratonu w Bostonie 2021.