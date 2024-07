Ciało miss igrzysk w Paryżu roztapia lodowce. Zjawiskowa zawodniczka uwielbia kusić ciałem. Tych zdjęć nie wyrzucicie z pamięci

Sporty indywidualne mają to do siebie, że od pierwszych chwil danego turnieju gra toczy się na zasadzie play-off i jeden najmniejszy błąd może spowodować, że udział w imprezie zakończy się niemal natychmiast. Nie inaczej jest na igrzyskach w Paryżu, gdzie niektórzy sportowcy już w pierwszym dniu rywalizacji musieli pożegnać się z marzeniami o jakimkolwiek sukcesie. Szczęścia nie miała również 20-letnia Luana Alonso. Reprezentantka Paragwaju, choć wiek może na to nie wskazywać, brała udział w swoich drugich igrzyskach w karierze. Wcześniej występowała w Tokio.

Miss IO Paryż 2024. Piękna pływaczka zachwyca urodą!

W Paryżu startowała w eliminacjach 100 metrów stylem motylkowym. W swoim wyścigu zajęła dopiero szóste miejsce i nie przebrnęła do kolejnej fazy rywalizacji. Co ciekawe, jej występ na IO Paryż 2024 okazał się... ostatnim w karierze. Paragwajka zdecydowała, że kończy przygodę ze sportem i obwieściła to w mediach społecznościowych. Jej wpis spotkał się z wielkim odzewem i w mig polubiło go kilkadziesiąt tysięcy osób.

- To już oficjalne! Kończę pływanie, dziękuję wam wszystkim za wsparcie! Przepraszam Paragwaju, mogę tylko podziękować za wszystko! - napisała Alonso na swoim profilu na Instagramie. Jej epizodyczny występ nie przeszkodził jednak w tym, żeby zagraniczne media okrzyknęły ją miss igrzysk w Paryżu. 20-latka zachwyca swoją urodą i faktycznie może być uznawana za najpiękniejszą zawodniczkę zmagań w stolicy Francji.