Cztery gole Koulourisa w Niepołomicach!

Grad goli jest tym bardziej zaskakujący, że niedawno Pogoń na tym samym stadionie rozgromiła przecież Puszczę 3:0 w półfinale Pucharu Polski. Tym razem 1800 widzów nie miało powodu do narzekań na brak emocji. Bramki dla Puszczy zdobyli Léo Borges, Dawid Szymonowicz i dwie Antoni Klimek, a w szczecińskiej ekipie fantastyczną partię rozgrywał Efthymis Koulouris, zdobywając aż cztery bramki, w tym decydującą o wygranej w doliczonym czasie gry. Piątą dorzucił Marcel Wędrychowski.

Kolendowicz: „Zrobimy wszystko, aby być w grze do końca”

Efthymis Koulouris show! 🔥⚽Grek w doliczonym czasie swoją czwartą bramką tego dnia dał wygraną Pogoni! CO ZA MECZ! 😱📺 Oglądajcie mecze @_Ekstraklasa_ w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/LM3rM5DjpX— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 25, 2025

Pogoń walczy o podium

Przed Pogonią kilka najważniejszych dni w tym sezonie. 2 maja zagra... o Europę w finale Pucharu Polski z Legią. Ale po ostatnich wynikach ligowych Portowcy wciąż mogą myśleć o miejscu na podium. – Bardzo chcielibyśmy niwelować nasz dystans do czołówki – zapewnia trener Robert Kolendowicz.

Szczecinianie, po niedawnej niespodziewanej zmianie właściciela, marzą o europejskich pucharach. Nie zaniedbują więc niczego w przygotowaniach do finiszu sezonu. Na mecz w Niepołomicach polecieli samolotem. Grecki „jastrząb” szczecinian, Efthymis Koulouris, na Puszczę… spadł więc z nieba, by poszukać kolejnych trafień w walce o miano najlepszego łowcy goli. – Gdy się wejdzie do szatni, temat snajperskiej korony dla niego jest w niej obecny. Ale na pierwszym miejscu stawiamy zespół, a „Kulu” to jest „team player” – komplementuje Greka szkoleniowiec.

Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin 4:5 (1:2)

Bramki: 0:1 Efthymis Koulouris (5), 1:1 Leo Borges (39-samobójcza), 1:2 Efthymis Koulouris (44-głową), 2:2 Dawid Szymonowicz (46), 3:2 Antoni Klimek (51), 4:2 Antoni Klimek (54), 4:3 Efthymis Koulouris (60-karny), 4:4 Marcel Wędrychowski (69), 4:5 Efthymis Koulouris (90+3).

Żółta kartka - Puszcza Niepołomice: Artur Craciun, Jakub Stec, Gierman Barkowskij. Pogoń Szczecin: Danijel Loncar. Czerwona kartka za drugą żółtą - Puszcza Niepołomice: Gierman Barkowskij (74). Czerwona kartka - Pogoń Szczecin: Leo Borges (74-za uderzenie rywala).

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów 1 800.