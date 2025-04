Artur Jędrzejczyk o występach w Legii. To było kluczowe dla rekordzisty

Przed Pogonią kilka najważniejszych dni w tym sezonie. 2 maja zagra... o Europę w finale Pucharu Polski. Ale po ostatnich wynikach ligowych, „portowcy” wciąż mogą myśleć o miejscu na podium. - Bardzo chcielibyśmy niwelować nasz dystans do czołówki – zapewnia trener Robert Kolendowicz.

Pogoń walczy o podium

I zauważa, że choć do trzeciego miejsca jego podopieczni w tej chwili tracą pięć „oczek”, w pięciu pozostałych do końca kolejkach wiele zdarzyć się może. - Jagiellonia (zajmuje trzecią pozycję – dop. aut.) też ma przed sobą trudne mecze. Gra między innymi z Rakowem. Zrobimy wszystko, aby być w grze do końca – zaznacza opiekun „portowców”.

Samolotem na mecz z Puszczą, Koulouris w pogoni za koroną

Szczecinianie, po niedawnej niespodziewanej zmianie właściciela, marzą o europejskich pucharach. Nie zaniedbują więc niczego w przygotowaniach do finiszu sezonu.

- Na mecz w Niepołomicach lecimy samolotem – zdradza Kolendowicz. Grecki „jastrząb” szczecinian, Efthymis Koulouris, na Puszczę… spadnie więc z nieba, by poszukać kolejnych trafień w walce o miano najlepszego łowcy (goli). - Gdy się wejdzie do szatni, temat snajperskiej korony dla niego jest w niej obecny. Ale na pierwszym miejscu stawiamy zespół, a „Kulu” to jest „team player” – komplementuje Greka szkoleniowiec.

Kilka tygodni temu Pogoń bardzo pewnie (3:0) wygrała w Niepołomicach mecz półfinałowy PP. - Zwyciężyliśmy wysoko, ale były momenty, gdy był to dla nas mecz trudny. Teraz też kluczowe będzie właściwie reagować na trudne chwile – kreśli drogę do zwycięstwa Kolendowicz.

Potem już tylko finał

Choć trener Pogoni jest wyznawcą zasady „najważniejszy jest najbliższy mecz”, nie może uciec od pytań o przygotowania do finału Pucharu Polski. - Po meczu w Niepołomicach zostajemy na noc w Wieliczce, następnego dnia wracamy do Szczecina. Po powrocie mamy zaplanowaną trzecią część regeneracji, plus trening dla zawodników, którzy będą mieli w nogach mniej minut. Pierwsze dwie części regeneracji odbędą się jeszcze na miejscu - kreśli plan na kolejne dwie doby…

Potem będzie zaś już tylko „akcja – finał”. - Niedziela będzie wolna, a od poniedziałku rozpoczniemy przygotowania pod kątem meczu na PGE Narodowym. W czwartek czeka nas oficjalny trening na arenie meczu, a w piątek wiadomo: walka o wszystko – mówi Robert Kolendowicz.

Początek meczu 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy między Puszczą a Pogonią Szczecin w Niepołomicach w piątek o godz. 18.00. Transmisja w Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 5.

