Godziny dzielą nas od kolejnej gali KSW. W gliwickiej Arenie odbędzie się kolejne wydarzenie, a kibice będą świadkami ogromnych emocji.

W walce wieczoru Adrian Bartosiński zawalczy z Andrzejem Grzebykiem, a na szali tego pojedynku będzie pas mistrzowski. Po długiej przerwie do oktagonu wróci Mariusz Pudzianowski, który zmierzy się z debiutantem w poważnym MMA, czyli Eddiem Hallem.

Wielu kibiców nie kryje, że czeka na bardzo emocjonujące starcie pomiędzy Arturem Szpilką, a Errolem Zimmermanem. Po stronie Holendra stoi były rywal "Szpili", czyli Arkadiusz Wrzosek, który powiedział to bezpośrednio w rozmowie z KSW.

Mariusz Pudzianowski nie traci formy! Niesamowita rzeźba przed XTB KSW 105

Pudzianowski od początku swojej kariery zawsze imponował formą w porównaniu do niektórych swoich rywali w zawodach strongman. 48-latek mimo wieku nadal udowadnia, że jest w stanie mieć "kaloryfer". "Pudzian" jest stawiany w roli faworyta w pojedynku z Hallem. Nie bez powodu, ponieważ brytyjski strongman dopiero raczkuje w sportach walki, co pokazuje fakt, że w ostatnim pojedynku bił się 2 vs 1 z braćmi Neffati, czyli byłymi rywalami Marcina Najmana.

Początek gali XTB KSW 105 jest zaplanowany na godzinę 19:00.