Legia Warszawa podejmuje szwajcarskie FC Lugano w 5. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Zespół z Łazienkowskiej po czterech meczach ma na koncie komplet punktów. Mało tego! Legia nie straciła w tych spotkaniach ani jednej bramki i jest wiceliderem tabeli. Ustępuje tylko angielskiemu gigantowi - Chelsea Londyn. FC Lugano może zawiesić Legii poprzeczkę bardzo wysoko. Szwajcarzy wygrali trzy mecze, notując tylko jedną porażkę i zajmują 8. miejsce. SKŁAD LEGII WARSZAWA: Kobylak – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Kun – Kapustka, Celhaka, Morishita – Chodyna, Gual, Luquinhas

Mecz Legia Warszawa - FC Lugano dzisiaj zapowiada się bardzo ciekawie. W kadrze szwajcarskiego zespołu występuje Kacper Przybyłko. Polski napastnik przed dwoma laty mógł trafić do Legii. Lepszą ofertę dostał wtedy od Chicago Fire? - Ucieszyłem się, że trafiliśmy na Legię, bo zawsze miło jest przyjechać do Polski. Legia wygrała wszystkie mecze, nie straciła gola, jest wiceliderem - to mówi samo za siebie. Widziałem, że w polskiej lidze też zwycięża i poprawiła miejsce w tabeli. Ma w zespole dobrych piłkarzy, są indywidualności, więc zapowiada się interesujący mecz. Mamy plany, jak zaskoczyć obronę Legii, ale nie będę o tym mówił głośno - powiedział Przybyłko w rozmowie z "Super Expressem".

Legia - Lugano TV Transmisja NA ŻYWO Na którym kanale Legia dzisiaj 12.12.2024 Liga Konferencji

Legia Warszawa przystępuje do meczu z FC Lugano podbudowana efektownym zwycięstwem 3:0 nad Zagłębiem Lubin. Udało jej się zachować czyste konto, tak jak w Lidze Konferencji. - Brak straconych goli to przejaw siły drużyny. Żeby drużyna nie straciła gola, wszyscy muszą dobrze zagrać - bramkarz, obrońcy, pomocnicy, napastnicy - powiedział Goncalo Feio, trener Legii. - Mamy dwa wyzwania - trzy punkty, które zapewnią nam wysokie miejsce i zachowanie czystego konta. - Sytuacja zdrowotna jest dokładnie taka sama, jak po ostatnim meczu. Nie ma z nami Rubena Vinagre, Rafał Augustyniak przejdzie operację. Pozostali piłkarze są dostępni - dodał Feio.

Mecz Legia Warszawa - FC Lugano w Lidze Konferencji zostanie rozegrany w czwartek 12 grudnia 2024. Początek meczu Legia - Lugano o godzinie 18.45. Transmisja TV z meczu Legia - Lugano na antenie Polsatu Sport 1 oraz Polsatu Sport Premium 1. Stream online z meczu Legia - Lugano w usłudze Polsat BOX GO.

