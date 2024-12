Jak Legia będzie dobrze pracować, to inne rzeczy przychodzą naturalnie

Legia zachwyca w europejskich pucharach i poprawiła także sytuację w ekstraklasie. Rok zakończyła na czwartym miejscu ze stratą sześcu punktów do prowadzącego Lecha. Podczas konferencji został poruszony temat kontraktu Portugalczyka. Obecna umowa obowiązuje do końca sezonu. Czy jest coś nowego w tym temacie? - Nie było jeszcze rozmów na ten temat - wyjawił trener Goncalo Feio. - Nie myślę o tym. Dlatego, że nie mam na to czasu. Myślę o tym, jak pomóc piłkarzom wygrać następne dwa mecze. I na tym się skupiam. Jak będziemy dobrze pracować, to inne rzeczy przychodzą naturalnie - zaznaczył.

Radosław Majecki zatrzyma Arsenal w Lidze Mistrzów? Marek Jóźwiak o wyczynach polskiego bramkarza

Brak straty bramek jest przejawem siły drużyny

W Lidze Konferencji stołeczny zespół do czterech wygranych i pozycji wicelidera dorzucił cztery mecze na zero z tyłu. Czy ta seria będzie przedłużona także w spotkaniu z FC Lugano? - Nie tracenie bramek jest przejawem siły drużyny - tłumaczył trener Feio. - Nie traci bramki cała drużyna. Żeby tak się stało, to potrzeba jest dobrego występu bramkarza, linii obrony, odpowiedzialnej gry linii pomocy i ataku. Jest to jedno z wyzwań oprócz trzech punktów, które zapewniają nam bardzo wysokie miejsce w klasyfikacji na koniec. Jest to dodatkowo motywacja - podkreślił.

Sebastian Szymański pomoże Jose Mourinho? Polska gwiazda Fenerbahce szykuje się na Bilbao, poprawi statystyki?

Goncalo Feio o kontrakcie w Legii: - Nie było jeszcze rozmów na ten temat. Nie myślę o tym. Dlatego, że nie mam na to czasu. Myślę o tym, jak pomóc piłkarzom wygrać następne dwa mecze. I na tym się skupiam. Jak będziemy dobrze pracować, to inne rzeczy przychodzą naturalnie - powiedział trener Goncalo Feio.

Jeana-Pierre Nsame jest piłkarzem Legii i wrócił do treningów z drużyną

Portugalski szkoleniowiec w meczu ze szwajcarskim klubem nie będzie mógł skorzystać z kilku piłkarzy, którzy są kontuzjowani. Tymczasem do treningów z pierwszym zespołem wrócił za to napastnik Jeana Pierre Nsame. Co stało za przywróceniem Kameruńczyka? - Sytuacja zdrowotna jest dokładnie taka sama, jak rozmawialiśmy po ostatnim meczu - powiedział trener Feio - Nie ma z nami Rubena Vinagre. Z kolei Rafał Augustyniak przejdzie operację, a pozostali zawodnicy są dostępni. Z dobrych wiadomości, żeby nie było tylko złych: Juergen Elitim jest w treningu. Myślę, że mogę powiedzieć, że jest w pełnym treningu. Teraz tylko jest kwestia objętości zajęć, więc na pewno na okres przygotowawczy będzie już na 100 procent. Maxi Oyedele wyszedł na boisko w LTC, a Kacper Tobiasz może już chwytać piłkę. Wszystko wskazuje na to, że na obóz przygotowawczy cała kadra będzie dostępna nawet łącznie z "Augustem", który czeka na operację ręki. Najprawdopodobniej odbędzie się jutro rano. Co do Jeana-Pierre Nsame. Jest piłkarzem Legii i wrócił do treningów z drużyną - wyznał Portugalczyk.

Jakub Kiwior na to musi zwrócić uwagę. Były reprezentant Polski o sposobie gry obrońcy Arsenalu Londyn

Lucjan Brychczy nie żyje. Ikona Legii Warszawa miała 90 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie