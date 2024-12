Patrik Vydra to charakterny chłopak i niesamowity walczak

W poprzedniej kolejce Ligi Konferencji piłkarze Mlada Boleslav pokonali 2:1 Betis Sewilla. To była ich pierwsza wygrana w tych rozgrywkach. - To było duże zaskoczene, a wynik jest wyjątkowy - mówi nam trener Liczka. - Wszystko im się udawało. Jednak to nie było przypadkowa wygrana. Pomysł na mecz, jak i sposób grania, był ciekawy. Dwa gole padły na początku drugiej połowy i to w ciągu trzech minut! Zwycięską bramkę zdobył pomocnik Patrik Vydra, wypożyczony ze Sparty Praga. To jest charakterny chłopak. Niesamowity walczak, uniwersalny zawodnik, który może zrobić krzywdę. Biega od jednego pola karnego do drugiego. Umie wszystko, jest pożyteczny w obronie i ataku - wylicza.

Na oku trzeba mieć napastników czeskiego klubu

Jednak nie tylko Vydra może dać się we znaki Jagiellonii. - Na oku trzeba mieć napastników, bo Vasil Kusej i Tomas Ladra są groźni - przekonuje. - To nie są typowe „9”. Strzelają, asystują, grają szybko i mają do siebie zaufanie. W obronie liderem jest kapitan Marek Suchy, który jest doświadczony i wprowadza spokój. Jednak każdy z trójki defensorów jest konstruktywny. Gra jest poukładana, co widać po wynikach i tym, że zespół traci ostatnio mało bramek. Jak stracą piłkę, to od razu jest pressing, aby ją odzyskać, a potem następuje szybkie przejście do ataku. Bramkarz Matous Trmal prezentuje się OK, ale oczekuje się od niego znacznie więcej. Z Betisem puścił gola po strzale z rzutu wolnego - dodaje.

Mlada Boleslav jest głodna walki

Szkoleniowiec nie ukrywa, że wyżej w tej rywalizacji ocenia szanse rodaków, którzy w jego ocenie zrobili duży postęp. - Ale początek mieli rozpaczliwy - przypomina. - Jednak potem nastąpiła widoczna przemiana, a teraz złapali top formę. Mistrz Polski nie będzie faworytem. Mlada Boleslav jest podbudowana wygraną z Betisem. W tej drużynie nie ma strachu. Jest za to odwaga, jakość i charakter zawodników, którzy są głodni walki. Spodziewam się wyrównanego meczu, ale będzie on trudny dla Jagiellonii. Tyle że może zakończyć się wygraną każdej ze stron - prognozuje.

Jagiellonia będzie testem i wyzwaniem

Czeski zespół ma apetyt na wywalczenie awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji. - Jak Mlada Boleslav marzy o sukcesie i ma ambicje zakwalifikowania się dalej, to musi po prostu pokonać Jagiellonię - zaznacza Czech. - Nie ma innego rozwiązania. Widać, że drużyna pod wodzą Szweda Andreasa Brannstroma rozwija się, że dzieje się tam dużo pozytywnego, że praca przynosi efekty. Dlatego mecz z mistrzem Polski to będzie test i wyzwanie. Oby nie zgubiła ich pewność siebie. Najgorsze byłoby myślenie w stylu, że skoro poradzili się sobie z Betisem, to i z Jagiellonią będzie tak samo - zwraca uwagę trener Liczka.

