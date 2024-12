Kontrowersyjna sytuacja z udziałem piłkarza Zagłębia

W pierwszej połowie po jednej z akcji Legii sędzia podyktował rzut karny. Przy strzale Marca Guala piłkę ręką zagrał Damian Dąbrowski. Arbiter analizował to zagranie za pomocą systemu wideoweryfikacji VAR. Uznał, że pomocnik Zagłębia popełnił błąd i za to przewinienie należała się kara w postaci jedenastki. Rzut karny pewnie wykorzystał kapitan Bartosz Kapusta. Czy jednak warszawskiemu zespołowi należała się jedenastka? Może jednak Zagłębie zostało skrzywdzone?

Jana Urbana wielu chciałoby widzieć w roli selekcjonera. Zapytaliśmy go o reprezentację. Jasna odpowiedź [ROZMOWA SE]

Legii nie należał się rzut karny?

Adam Lyczmański wydał werdykt w temacie rzutu karnego dla Legii. Przekonuje, że... jedenastki nie powinno być. Tak uzasadnił opinię w tej kwestii. - Tak, jest to kontakt piłki z ręką - powiedział Adam Lyczmański w programie Liga+ Extra w Canal+ Sport. - Natomiast twierdzę i tego się trzymam, że jednak ta piłka idzie w twarz. Zawodnik dostałby w okolice policzka, może czoła, skroni. A jak wiemy, gdy poza obrysem ręki jest inna część ciała dozwolona, to nie ma przewinienia. Najgorsze w mojej opinii jest to, że sędziowie otrzymują wideoweryfikację przy stopklatce. Jestem przekonany, że powinno to być pokazane w normalnym tempie, żeby sędzia z boiska sobie to ocenił. Stopklatka, którą sobie sędzia zobaczy jest bardzo często o 180 stopni inaczej odbierana niż powinna być. I tutaj tak zostało. Sędzia był bardzo dobrze ustawiony. Doskonale to widział. Podjął dobrą decyzję. Troszkę ubolewam. Zobaczmy, oglądał dość długo, bo zapewnie też miał wątpliwości. Konkluzja: dla mnie nie jest to jedenastka - zakończył sędziowski ekspert.

Dziś pogrzeb Lucjana Brychczego. Słowa Jana Urbana o nim wielu ścisną za gardło, nas też przeszły ciarki

- Natomiast twierdzę i tego się trzymam, że jednak ta piłka idzie w twarz. Zawodnik dostałby w okolice policzka. Może czoła, skroni. A jak wiemy, gdy poza obrysem ręki jest inna część ciała dozwolona, to nie ma przewinienia. Konkluzja: dla mnie nie jest to jedenastka - powiedział Adam Lyczmański w programie Liga+ Extra w Canal+ Sport.

Adam Lyczmański o rzucie karnym dla Legii Warszawa: "Dla mnie nie jest to jedenastka". Według naszego eksperta mamy kolejny duży błąd w tym sezonie 🚨📺 Liga+Extra trwa w CANAL+ SPORT3, CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/DYVywsw0dC pic.twitter.com/tm8RVIGyH5— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 8, 2024

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć